China is teruggeworpen in handel, aanzien, imago, economische groei, technische ontwikkeling,alles dus!



Wat kunnen mensen, bezoekers van de KK toch TOTAAL verschillend tegen zaken aankijken:



China is teruggeworpen in handel....Dat is waar, maar wat zou je denken van de rest van de wereld..

In aanzien en imago....Tja, dat is maar een voorkeur. Ik vind dan weer dat de Chinezen juist GEWELDIG het voortouw hebben genomen met hun massale lockdown, die eind januari, begin februari wat lacherige, overdreven gedoe commentaren hier in het Westen teweegbracht. herinner je dde bouw van dat ziekenhuis in een ongelooflijke 8 dagen tijd. We keken onze ogen uit: Zo'n megaziekenhuis in 8 dagen..



Economische groei.... dat zal toch bij hen niet veel meer gaan verschillen dan bij ons...



Technische ontwikkeling....Nou als ik zie hoe zij met hun smartphones werken en precies kunnen aangeven wie in de omgeving is geweest van een geïnfecteerde, dan hebben wij nog een hele weg te gaan.



En tenslotte Drooglegging; De Chinezen hebben ongelooflijk veel FUNDAMENTEEL onderzoek verricht aan dat nieuwe virus en al die onderzoeksgegevens volledig gratis en ONMIDDELLIJK voor de hele wetenschappelijke wereld op het internet gezet. Zodat ook de Westerse wereld van die voorsprong en al dat onderzoek mee kon profiteren. Moet je natuurlijk niet eerst wat schaapachtig de ernst van de situatie niet willen inzien, hetgeen nu juist in het Westen gebeurde.



CHINA heeft in MIJN ogen een heel mooi vistitekaartje afgegeven de laatste vier maanden. Qua inzicht in epidemiologie, qua inzicht in het nemen van quarantaine maatregelen, qua onderzoek naar die gemuteerde virussen in die vleermuizen en qua houding ten opzichte van de rest van de wereld...



Merci China, je hebt de Westerse wereld een aardige spiegel voorgehouden !



Peter