De inflatie is best hoog geweest. Kijk naar Huizen en aandelen, maar ook naar boodschappen. Bijna alles is tientallen procenten duurder geworden als je het vergelijkt met 10 jaar geleden. Het probleem is dat het salaris van gewone mensen veel minder hard stijgt. Daarom ook de sluipende onvrede in Nederland.



Als er deflatie komt hun je geld bijdrukken om de problemen op te lossen.

Dit doet men nu ook, daar kunnen we het wel over eens zijn denk ik zo.

Als er voor iedereen zichtbare, duidelijk veel hoger inflatie komt, kun je niet meer bijdrukken. Rente verhogen kan ook niet door de enorme schulden.

Pas op dit moment moet er pijn genomen worden. Gaan we de deflatie nemen ? Iedereen met schulden failliet/onder water tot zijn dood. Overheid failliet, pensioenen weg, banken failliet, bail-in, spaargeld weg. Criminelen met stapels bankbiljetten in huis profiteren.

Of een paar jaar flink hoge inflatie zoals in de jaren 70. Schulden smelten weg door inflatie. Wel veel werkelozen en demonstraties. Minder koopkracht omdat de lonen niet hard genoeg stijgen.

In de jaren 30 moest men door de goudstandaard voor deflatie kiezen. Men zat eigenlijk klem. Er is veel vaker voor inflatie gekozen. Dat is makkelijker om de schuld op af te schuiven. Net zoals nu het coronavirus de schuld krijgt van de economische rampspoed.





De overheid en centrale bankiers brengen de inflatie bewust lager als hij in werkelijkheid is. Dat doen ze om de volgende redenen:



Als de inflatie lager is, hoeven uitkeringen en pensioenen minder verhoogd te worden.



De economische groeicijfers zijn hoger als de inflatie lager is: Stel dat het bruto BNP met 4 procent groeit: Bij 2 procent inflatie heb je dan 2 procent economische groei. Bij 4 procent inflatie heb je 0 procent groei.

Politiek is een cijfer van 2 procent beter dan 0 procent.



Een lage rente van 0 of 1 procent wordt onhaalbaar bij hoge inflatiecijfers van 3,4 of 5 procent. Niemand zou die obligaties nog willen kopen. De rente zou stijgen of de centrale bank zou alles moeten opkopen met hyperinflatie tot gevolg.



Daarom vooral lage inflatiecijfers blijven publiceren en roepen dat het maar niet lukt om hogere inflatie te bewerkstelligen.