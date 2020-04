Duitse economie stevent af op kwartaalkrimp van bijna 10 procent08/04/20 om 16:46De economie van Duitsland - de locomotief van Europa - mag zich in het tweede kwartaal van dit jaar door de coronapandemie aan een krimp van 9,8 procent verwachten. Dat voorspellen de belangrijkste economische instituten van het land woensdag.Als de prognoses kloppen, krijgt Duitsland in het tweede kwartaal af te rekenen met de zwaarste terugval van het bbp sinds 1970, toen het land startte met de opmaak van kwartaalcijfers. De terugval is bovendien ruim tweemaal zo groot als de krimp tijdens het eerste kwartaal van 2009, toen de financiële crisis de wereldeconomie geselde.Voor het volledig jaar 2020 voorspellen de instituten DIW, IfO, IfW, IWH en RWI een krimp van 4,2 procent. Verwacht wordt dat de economie in 2021 opveert met 5,8 procent.'De recessie laat duidelijke sporen na op de arbeidsmarkt en in de overheidsbegroting', waarschuwt IFO-hoofdeconoom Timo Wollmershäuser. Volgens de econoom stijgt het werkloosheidspercentage dit jaar tot 5,9 procent, en het aantal tijdelijke werknemers tot 2,5 miljoen.Verwacht wordt dat de impact van de maatregelen die de regering nam om de crisis te doorstaan, leidt tot een begrotingstekort van in totaal 159 miljard euro.De economische instituten benadrukken dat de Duitse economie de gevolgen van de coronacrisis aankan. De crisis zal leiden tot een zware recessie, maar Duitsland is goed gewapend om de storm goed door te komen, aldus Wollmershäuser .

Curatoren voorzien nog dit voorjaar ‘kaalgeslagen binnensteden’8 april 2020De intelligente lockdown maakt van de Nederlandse economie een intensive care-patiënt. Volgens het CPB is een recessie onvermijdelijk. Blijft de terugval beperkt of houdt deze zes kwartalen aan? En, op welke manier kan de schade het best worden voorkomen?CPB: recessie kan zes kwartalen op rij aanhoudenTwee weken geleden publiceerde het Centraal Planbureau vier scenario’s over de economische impact van de coronacrisis. In het gunstigste geval – waarin de contactmaatregelen tot drie maanden beperkt blijven – krimpt de economie dit jaar met 1,2 procent: de onvermijdelijke terugval in de eerste helft van 2020 wordt grotendeels goedgemaakt door een vanaf juli intredend herstel.Coronacrisis leidt tot een economische krimp van 7,3 procent