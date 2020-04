Wie wordt de running mate van Joe Biden ?





Tijdens het debat van zondag 15 maart (2020) kondigde Joe Biden aan, dat zijn Running Mate een vrouw zal zijn. Aan de ene kant jammer omdat daarmee een waanzinnig succesvolle combinatie met Michael Bloomberg niet meer tot de mogelijkheden behoort. Aan de andere kant een sterke keuze van Joe Biden om zoveel mogelijk vrouwelijke stemmen te winnen in de Presidentiele verkiezingen van november (2020).



De keuze voor een vrouw als Running Mate, opent de discussie in de (Amerikaanse) media, wie de beoogde Vice President gaat worden als Joe Biden de verkiezing zou winnen. In die beschouwingen wordt onderscheid gemaakt tussen de formele eisen, en strategische eisen ;





De formele eisen :



De formele eisen zijn verwoord in de Amerikaanse Constitutie. De kandidaat moet tenminste 35 jaar zijn, tenminste de afgelopen 14 jaren onafgebroken in de USA gewoond hebben, en moet geboren zijn in de USA. De formele eisen zeggen niets over een partijlidmaatschap. (Republikein, Liberaal, Democraat, of zelfs onpartijdig)



De strategische eisen :



De strategische eisen zijn vaak afgestemd om de Presidentskandidaat aan te vullen. Op kennisgebied, op balans qua karakters, op neutraliteit of gezag op de politieke vloer (om beide helften van het Congres achter Wetgeving te krijgen), op populariteit in 1 of meer swing states (bij voorkeur in Staten die anders naar de opponent zouden gaan), op geschiktheid om een bepaalde leeftijdsgroep te overtuigen, of op geschiktheid om een bepaalde bevolkingsgroep te overtuigen.



Op basis van bovenstaande formele en strategische eisen komen de Amerikaanse media voorlopig met 14 namen. Ik heb er enkele namen aan toegevoegd. Dit zijn de eerste namen :





Kamala Harris. Goede balans in karakter met Joe Biden. Sterk op kennisgebied, populariteit in California, spreekt zowel een bevolkingsgroep aan als ook een leeftijdsgroep.



Amy Klobuchar. Goede balans in karakter met Joe Biden. Draagkracht op de politieke vloer, populariteit in Minnesota.



Elisabeth Warren. Massachusetts. Geen goede karaktermatch. Geen goede ideologische match.



Gretchen Whitmer. Populair in Michigan. Spreekt een bevolkingsgroep aan en spreekt een (jonge) leeftijdsgroep aan. Geeft nu nog aan dat zij het niet wordt (maar zegt niet letterlijk dat ze niet beschikbaar is).



Stacey Abrams. Rijzende ster bij de democraten. Spreekt een bevolkingsgroep aan, en is populair in Georgia.



Maggie Hassan. Genoeg ervaring, maar spreekt geen andere stemmers aan dan Joe Biden. Bekendheid in New Hampshire.



Jeanne Shaheen. Genoeg ervaring, maar spreekt geen andere stemmers aan dan Joe Biden. Bekendheid in (eveneens) New Hampshire.



Sally Yates. Ambitieus, maar behoort niet tot de meest genoemde kandidaten. Populair in Georgia.



Michelle Obama. De democratische kroon. In alles het tegenbeeld van Donald Trump. Zegt van zichzelf dat ze geen interesse heeft in politiek.



Claire McCaskill. Gedreven, en veel ervaring. Bekendheid in Missouri.



Catherine Cortez Masto. Advocate en voormalig Procureur-Generaal van Nevada. Huidig Senator voor Nevada.



Valdez Venita Demings. Gepensioneerd Hoofd van Politie in Orlando. Lid van het Huis van Afgevaardigden namens Florida. Spreekt een bevolkingsgroep aan.



Caroline Bouvier Kennedy. Dochter van John F. Kennedy. Op basis van haar familienaam veel naamsbekendheid, maar staat niet bekend als inhoudelijk sterk.



Heidi Heitkamp. Staat niet in het rijtje van de voor de hand liggende kandidaten. Spreekt geen andere bevolkings- of leeftijdsgroep aan dan Joe Biden. Brengt stemmen binnen van North Dakota.



Cecile Richards. Genoeg ervaring, maar spreekt geen andere bevolkings- of leeftijdsgroep aan dan Joe Biden. Brengt stemmen binnen van Texas.



Muriel Bowser. Komt uit het bedrijfsleven. Ambitieus, en consequent. Spreekt een bevolkingsgroep aan, maar past niet duidelijk in de politieke puzzel. Bekendheid in Washington.



Jill Tracy Jacobs Biden. De vrouw van Joe Biden. Prachtige karakteraanvulling en balans met Joe Biden, maar mist de politieke ervaring.



Anna Wintour. Een grootheid binnen het blad Vogue, en (groot)sponsorenwerver voor de Democraten. Erg veel belangrijke contacten en gezag.



Helaas kan Melania Trump niet mee doen omdat ze niet aan de Constitutionele eisen voldoet, maar wat zou ze als Running Mate van Biden de nervositeit opwekken van Donald Trump ..







Het is niet ongebruikelijk, dat een running mate pas bekend wordt gemaakt in de korte periode na het afronden van alle primaries, en nog voor de nationale Partij-conventie.



Dat betekent ergens in juni - juli. Tot dan zal er nog volop gespeculeerd worden in de media. Misschien wordt het wel iemand uit het bedrijfsleven in plaats van uit de politiek. De Constitutie zegt immers niets over partijlidmaatschap. Alleen iets over leeftijd (tenminste 35 jaar), over burgerschap (tenminste 14 jaar), en over geboorteland (USA).