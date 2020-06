Beste mensen,



Wat gebeurt is ONACCEPTABEL. De wereldeconomie is vernietigd, ons levensgeluk ook. We mogen thuis zitten wachten tot het 1 juni is, om daarna te horen dat de maatregelen worden verlengd..... Maar dit is allemaal uiteraard in ons eigen belang.....



DIT HEEFT NIETS MEER MET EEN VIRUS TE MAKEN. Dit is dictatuur van het ergste soort. Gisteravond hebben zich waarschijnlijk meer mensen van het leven beroofd dan er Corona-doden zijn gevallen....omdat we geen toekomst meer hebben.

Het leven in de Sovjet-Unie en zelfs in Iran was vrolijker dan het miserabele leven waar wij door 'onze' overheid tot veroordeeld worden. Het is ongeveer te vergelijken met leven onder IS of de Taliban. En anders gaat het daar naartoe. In Frankrijk mogen mensen nog maar 1 keer per dag een uurtje naar buiten. Boa's roepen om pepperspray. Het gaat nu heel hard.



De media zullen volksverzet verzwijgen. In Friesland reed een vrouw met haar auto tegen een politiebureau. Het bericht is al niet meer te vinden. DE MEDIA ZIJN EEN KRITIEKLOOS VERLENGSTUK VAN HET FASCISTISCHE REGIME.



Ik roep op tot volksverzet tegen de fascistische regering-Rutte. Wat is er gebeurd met de democratie? Waar is het parlementaire debat? Waar is de volksraadpleging in deze bijzondere omstandigheden? ONZE MENING WORDT NIET GEVRAAGD. WE ZIJN ALLEN SLAVEN.



KOM IN VERZET. DOE IETS. VOORDAT HET DEFINITIEF TE LAAT IS.



VERSPREID DEZE OPROEP!





Deva Daniël Luysterburg

Verzetsstrijder tegen de dictatuur