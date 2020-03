AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben beursintermediair Flow Traders op zijn favorietenlijst voor aandelen in de Benelux gezet. Het bedrijf is een van de weinige beursgenoteerde ondernemingen die profiteren van de turbulentie op de financiële markten. Het aandeel Flow Traders presteerde sinds het einde van februari circa 15 procent beter dan de AEX, aldus de marktvorsers. ING stelt dat de gemiddelde verwachtingen over de resultaten van Flow Traders voor het eerst realistisch zijn. Voorheen waren de prognoses vaak zo optimistisch dat cijfers van de beursintermediair teleurstelden. Nu is er juist ruimte voor verdere stijgingen, aldus de analisten. Bovendien is er bij de consensus onder analisten nog geen rekening gehouden met profijt dat Flow Traders in de toekomst trekt uit uitbreidingsinitiatieven. De vraag is nu of op de piek in volatiliteit een periode van hogere handelsactiviteit volgt. ING hanteert een buy-advies en verhoogt het koersdoel voor Flow Traders van 26,50 euro naar 30 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 2,5 procent lager op 22,46 euro.

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben beursintermediair Flow Traders op zijn favorietenlijst voor aandelen in de Benelux gezet. Het bedrijf is een van de weinige beursgenoteerde ondernemingen die profiteren van de turbulentie op de financiële markten. Het aandeel Flow Traders presteerde sinds het einde van februari circa 15 procent beter dan de AEX, aldus de marktvorsers. ING stelt dat de gemiddelde verwachtingen over de resultaten van Flow Traders voor het eerst realistisch zijn. Voorheen waren de prognoses vaak zo optimistisch dat cijfers van de beursintermediair teleurstelden. Nu is er juist ruimte voor verdere stijgingen, aldus de analisten. Bovendien is er bij de consensus onder analisten nog geen rekening gehouden met profijt dat Flow Traders in de toekomst trekt uit uitbreidingsinitiatieven. De vraag is nu of op de piek in volatiliteit een periode van hogere handelsactiviteit volgt. ING hanteert een buy-advies en verhoogt het koersdoel voor Flow Traders van 26,50 euro naar 30 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 2,5 procent lager op 22,46 euro.