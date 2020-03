Flow Traders « Terug naar discussie overzicht

Gezien de koers zo blijft liggen heb ik tegen mijn gewoonte in maar eens de cijfers doorgenomen van de afgelopen 4 jaar. Om eerlijk te zijn verbaasd het mij dat de koers zo goed is blijven liggen na de laatste cijfers.



Het lijkt erop dat FLOW gewoon hoog gewaardeerd is door een eenmalige outlier van 1Q18 die eigenlijk totaal niet te verklaren is. Er wordt in de cijfers ook geen uitleg over gegeven.

Ze zijn wat dat betreft totaal niet transparant en eerlijk. Zo proberen altijd te doen voorkomen alsof ze het zo goed doen, wat op eerste gezicht elke keer zo lijkt , maar in feite helemaal niet waar is.



FLOW heeft nml 2 marges. Naast de EBIT-marge heb je ook de NTI marge. Het laatste kwartaal waren beide! gekrompen tot de laagste waarden ooit. Dus vreemd dat de koers nog zo goed bleef liggen.



1Q18 was de NTI-marge om een of andere reden 87% echt een eenmalige uitschieter. Het jaar ervoor en alle kwartalen erna ligt die op 25%! en zakte laatste 2 kwartalen naar 20%. Ook de EBIT-marge lijkt steeds slechter te worden, al zie ik daar wel meer een link met volatiliteit.



De NTI-marge is tov de jaren 2015/2016 gewoon gehalveerd. de EBIT-marge lijkt redelijk te houden, afhankelijk van de volatiliteit.



Echter als je de outlier van 1Q18 omcijfert naar de gemiddelden dan had 2018 ook slechts €1,75 per aandeel opgeleverd.



FLOW lijkt dus wel degelijk een structureel probleem te hebben en het verbaasd mij eigenlijk dat de koers nog zo hoog stond. Denk dat 1Q18 verwachtingen daar een rol bij spelen. Terwijl dit een eenmalige onverklaarbare outlier is.

Denk dat een w/pa van €1,75 een normale verwachting is voor komend jaar , zelfs met deze volatiliteit. Als ze 75% uitkeren en je een div rend van 5% hanteert, dan kom je op een koers van €26. Maar met eventueel weer slechtere jaren erachter waar het dividend weer zal zakken naar €1 of lager lijkt de huidige koers een prima waardering.



De komende cijfers moeten laten zien of ze hun problemen die nu structureel lijken om kunnen draaien.