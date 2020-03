Ik heb zit met enkele vragen over keuzedividend en vind hier weinig info over online. 1. Zijn er lijsten met aandelen die dividend uitdelen in aandelen/keuzedividend? 2. Hoe wordt dit juist gedaan met bv wel of niet aan een bedrag komen voor een gehaal aandeel? Wordt dit dan opgespaard tot een gehaal of uitbetaald? Of is er de mogelijkheid om bij te leggen tot een volledig? Mvg, KevinDP

Ik heb zit met enkele vragen over keuzedividend en vind hier weinig info over online. 1. Zijn er lijsten met aandelen die dividend uitdelen in aandelen/keuzedividend? 2. Hoe wordt dit juist gedaan met bv wel of niet aan een bedrag komen voor een gehaal aandeel? Wordt dit dan opgespaard tot een gehaal of uitbetaald? Of is er de mogelijkheid om bij te leggen tot een volledig? Mvg, KevinDP