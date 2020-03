Beste Ignas,Vanwege de beurs-inzinking zou ik nu zeker niets afbouwen of afromen.Gewoon je beleggings-portefeuille ongewijzigd laten.En omdat het om een erfenis van je vader gaat, zou ik daar aan toe willen voegen :Houd je vader in ere. Houd zijn portefeuille intact zolang er geen alarmerende geluiden zijn over 1 van de individuele aandelen.Dan : wat te doen met de cash ? Het is momenteel een prachtige dip op de wereldwijde beurzen. Gebruik je cash nuttig en begin met inkopen van gerenommeerde aandelen.Wel blijven spreiden van risico's, dus niet alles uit 1 sector.Koop wat aandelen uit verschillende sectoren ; (high)tech, media, food en supermarkten, olie en gas, enkele grotere biotechs, software, etc.En dan niet alles op 1 continent kopen, maar aandelen uit verschillende continenten.Dan spreid je niet alleen over aandelen, maar ook over valuta.Tot slot deze wenk ; gebruik ieder jaar de ontvangen dividenden om je porto verder uit te breiden met dingen die er nog niet in zitten. Zeldzame metalen, edelstenen, misschien een stukje (bedrijfs)obligaties.Ooit, in de toekomst, zul jij misschien de verder uitgebouwde porto weer zien overgaan in de handen van een volgende generatie. (nog een reden om de beleggings-portefeuille intact te laten en stapje voor stapje uit te bouwen)

ik heb begin 2019 de portefeuille van mijn vader geërft en ben dus een leek in beleggen.de aandelen heb ik afgelopen jaar beetje afgebouwd om een cashreserve te hebben om bij correcties terug in te kopen.momentele stand van zaken:44% (27)aandelen waarvan 24% in Galapagos8% fondsen (defensief)32% cash16% goudde aandelen hebben afgelopen maand een tik gekregen en het goud een boost.waardoor de impact nog meevalt.alleen weet ik niet of het een goed idee is dit in deze opstelling verder uit te zitten.of moet ik toch Galapagos afbouwen voor het evenwicht.de raad van mijn vader was om deze nooit te verkopen omdat die later enorm zouden opbrengen.bedankt voor enig tips, advies of goede raad.

Om het eenvoudig te houden (want beleggen is toch enigszins koffiedik kijken; je resultaten worden voor een groot deel bepaald door geluk): 32 cash is op dit moment een zeer mooi uitgangspunt; nu wat te doen: 1) goud deels winst afromen; dit is enkel gestegen door de negatieve beurs. 2) voorzichtig beginnen met inkopen van $ aandelen (omdat de EURO recent van 1,08 naar 1,12 gestegen is) en internationale aandelen als Microsoft de beste voortuitzichten hebben. Zelf kun je dit wel aanvullen met sterke kandidaten via Yahoo Finance, dan blijft het je eigen prestatie.

***** Alles verkopen en goud houden....... Wat bitcoins kopen..... Er zit een zware langdurige crash aan te komen......ik spreek uit verschillende persoonlijke ervaringen..... Ik had ooit mijn portefeuille uitgebouwd van € 25k naar € 1.600k (echt waar, waarvan €600 k bevoorschotting).... In de loop van 2000 verloor ik € 1 miljoen en zat weer op de € 25k.... Daarna up en op en neer met ca. € 200k...... Alles jammer...echter heb geen enkele nacht slecht geslapen..... Het is net Monopoly; alleen als je tijdig uit durft te stappen verlies je niet (bijna) alles.... Ik wordt binnenkort hopelijk 77 jaar, mijn gezondheid is goed......dat is het fijnste wat er is...

