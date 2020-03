Hallo Ikzelf ben ervan overtuigd dat met een gebalanceerde strategie en een LT horizon de markt een mooi percentage winst opbrengt. Stel nu dat ik vandaag 10K investeer in de SP500 ben ik ervan overtuigd dat ik binnen 40j winst zal hebben. Nu is mijn situatie als volgt. Ik ben nu 25 (2020) en begon met beleggen toen ik 18 (2013) was met ongeveer 1K, op mijn 23e belegde ik Ca. 10K. Begin dit jaar voegde ik nog eens 15K toe aan mijn portefeuille. Mijn nettowinst op dit moment is 0, gewoon break-even dus. Als ik daarentegen elke dag het percentage van de wijziging van mijn portfolio zou nemen sta ik natuurlijk dik in de plus. De SP500 bv. is de voorbije 7 jaar geweldig gestegen, zelf na de coronacrisis. Door het investeren met een klein bedrag de eerste 6 jaar en een relatief groter bedrag in mijn laatste jaar is mijn winst volledig weggesmolten. Mijn verwachtingen zijn dat er in de toekomst nog heel wat bijkomt waardoor de LT horizon een beetje vervaagt. Hoe spelen jullie hierop in ? Ik vind hier bitter weinig van online. TLDR: Hoe voorkom je dat wijzigingen op KT met meer geld je winst op LT niet verstoren ?

