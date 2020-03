HAL « Terug naar discussie overzicht

Op 24 januari 2020 stond dit artikel in het FD (dat eigendom is van HAL)Nederlands-Belgisch consortium wil Chinezen buiten de deur houden bij scheepsbouwer IHCEen combinatie van investeringsmaatschappij HAL, het Nederlandse baggerconcern Van Oord en de Belgische baggeraar Deme voert gesprekken om scheepsbouwer IHC over te nemen of het kapitaal te versterken. De partijen willen voorkomen dat cruciale kennis en technologie van IHC in handen komen van een Chinees bedrijf.De gesprekken worden tegenover het FD en de Belgische zakenkrant De Tijd door diverse betrouwbare bronnen bevestigd.zou er uitsluitsel moeten zijn over een eventuele overname door het consortium onder leiding van HAL.IHC maakt een moeilijke periode door en zei vorig jaar juli op zoek te moeten naar kapitaalversterking om te kunnen overleven. Over 2018 leed het concern een verlies van €80 mln. In de eerste helft van 2019 werden eveneens rode cijfers geschreven. Door de aanhoudende verliezen is de vermogenspositie flink onder druk komen te staan.Chinese interesseBronnen uit de bankensector geven aan dat een Chinees bedrijf eveneens interesse heeft in de acquisitie van IHC. HAL, grootaandeelhouder van baggeraar Boskalis, en Van Oord en Deme hebben er echter groot belang bij dat IHC niet in het bezit komt van een Chinese concurrent.Daarmee zouden namelijk ook de innovatieve technologie en de kennis van de scheepsbouwer uit Kinderdijk in Chinese handen komen. Dat zou de Chinezen in staat stellen zelf geavanceerde baggerschepen te produceren. IHC is wereldmarktleider in deze sector.De Nederlandse en Belgische baggeraars ondervinden op de wereldmarkt in toenemende mate scherpe concurrentie van Chinese bedrijven, die wereldwijd steeds meer opdrachten binnenslepen.Dat gebeurt veelal op prijs, maar bij de Nederlandse en Belgische baggeraars bestaat de vrees de Chinese baggerbedrijven een groot voordeel hebben als hun belangrijke toeleverancier IHC in Chinese handen komt. Deze dreiging heeft er blijkbaar toe geleid dat Van Oord en Deme, die elkaar in de markt flink beconcurreren, met elkaar optrekken in de mogelijke steun aan IHC.Prachtige oplossingEen van de bronnen noemt een overname door het Nederlands-Belgische consortium 'een prachtige oplossing'. Met de Rotterdamse investeringsmaatschappij HAL zou niet alleen een kapitaalkrachtige partner aan boord komen. 'HAL is ook een investeerder voor de lange termijn. Bovendien worden de beslissingen door een team in Rotterdam genomen', aldus een bron.De huidige aandeelhouders van IHC zijn de Rotterdamse investeringsmaatschappij Indofin (van Cees de Bruin en zijn dochter Belle), Rabo Capital en het personeel. In een gesprek met het FD zei ceo Dave VanderHeyde van IHC afgelopen zomer dat er van deze aandeelhouders voor de lange termijn 'weinig kapitaalversterking te verwachten was'.KostenoverschrijdingenDe betrokkenheid van Deme is om nog een reden verklaarbaar. IHC is mede in de problemen gekomen door kostenoverschrijdingen bij de bouw van baggerschepen voor de Belgische onderneming. Deme heeft er alle belang bij dat IHC over voldoende kapitaal beschikt om de bestelde schepen af te kunnen bouwen.Het gaat om technologisch innovatieve en complexe baggerschepen. In de crisisjaren heeft IHC de orders voor een te lage prijs aangenomen. Vorig jaar moest IHC bij de banken en aandeelhouders aankloppen voor een extra krediet van €120 mln.In een reactie wil een woordvoerder van IHC alleen zeggen dat 'er met een consortium van bedrijven wordt gesproken' over kapitaalversterking. Van Oord, Indofin en Rabobank willen niet ingaan op vragen. HAL reageert niet op een verzoek om een reactie.