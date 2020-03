Hallo,



Wat ik hier ga delen is erg persoonlijk en doet mij veel pijn. Erg getwijfeld of ik dit verhaal op internet wil zetten, maar ga het toch doen.



Ik heb vorig jaar mijn ouders overtuigd om een deel van hun vermogen te beleggen .Dit omdat ze rendementsheffing betaalden in box 3. Het gaat om een bedrag van EUR 50.000. De gedachte hierachter was dat ze mij 100.000 wilden schenken voor een huis. Met de eventuele winsten zou ik mijn studieschuld aflossen.

Ik heb ze geen gouden bergen beloofd, maar was ervan overtuigd dat in de bullmarkt wel een goed rendement behaald kon worden.



Ik heb dit gespreid belegd in turbo's met een hefboom van tussen de 2 en de 5. Erg dom natuurlijk omdat het risico te groot is hiermee. Het ging de 1e maanden echter zo goed dat ik de risico's niet inzag. Vorige maand op 15 Januari had ik 89.400 euro op de beleggingsrekenng staan. Mijn ouders waren tevreden en wilden cashen. Ik kon met deze kleine 40K winst 1x keer mijn studieschuld aflossen. Toch heb ik dit niet gedaan omdat ik meer wilde. Kort daarna storten de markten in met het coronoavirus. Ik zat in een 4tal posities en heb deze veel te lang aangehouden omdat ik dacht mijn lage stop-loss limieten niet gehaald zouden worden en de beleggingen zich zouden herstellen.



Inmiddels is het zo hard naar beneden gegaan (hoofdbelegging -20% * 3,61 hefboom die alleen maar mee toenam naarmate het verlies groter werd.). Met zeer groot verlies moeten verkopen.

Er is nu nog maar 8000 euro over van de 50.000.



Ik voel me zo stom dat ik het geld van mijn ouders grotendeels vergokt heb. Zo voelt het Zeker nadat ik minder dan 4 weken geleden nog op 90.000 stond.



Ik zit nu inmiddels in de volgende fase:



Ga ik mijn verlies accepteren en nooit meer een euro beleggen. Keurig sparen en dit proberen te vergeten (zal ik waarschijnlijk de rest van mijn leven een zuur gevoel bij houden)

Of ga ik voorzichtig weer beleggen en dit keer verstandig. Geen turbo's, zeer gespreid en voor de lange termijn. Misschien dat ik nog een paar procent rendement kan maken dit jaar.



Met mijn ouders heb ik de volgende afspraak gemaakt:



Ik ga de resterende 10 maanden van 2020 elke maand 1800 euro naar hun spaarrekening storten. Gelukkig heb ik een goed salaris en lukt dit gemakkelijk,

Dan is de sitatie eind Dec 2020 als volgt: = 8000 (nog over van de inleg) + 10*1800 = 26.000. Dan hebben we 50% van de inleg weer terug. Dat is nog enigzins acceptabel.



k ben nu 30 en het is nog niet te laat voor mij om een goede financiele toekomst te hebben. Het voelt alleen mentaal zo k*t. Ik voel me letterlijk mentaal gebroken door dit verlies. Ik denk er continue aan.

Nu zullen veel beleggers dit enigszins herkennen in mindere mate denk ik.



Het is nu zaak om dit op te lossen. Wat is verstandig? Mijn ouders hebben zelf voorgesteld om nog een keer 30.000 te investeren om zo wat rendement te maken. Dit twijfel of ik dit wel wil. Ik wil niet nog meer van hun geld vespelen. Ook al wat dit geld voor mij bestemd. Bovendien vertrouw ik de markt niet momenteel. Coronavirus is 1 ding, maar we zaten ook daarvoor al in de laatste fase van de cyclus.



Conclusie voor mijzelf is dat ik extreem stom ben geweest door zoveel risico te nemen, 40.000 winst had en meer wilde. Nu is bijna alles weg. Het is echt een emotionele rollercoaster geweest. Dit wil ik niet meer zo.

Wie kan mij een goed onderbouwd advies geven? Nooit meer beleggen?