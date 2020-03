Ed,



Wat een werk om dat allemaal uit te zoeken. Dank en complimenten dat je dat allemaal doet! Onder nummer 1 zie ik alleen maar "Bonds" staan, dus dat wil dan toch zeggen dat je als belegger ook naar renteproducten kijkt en in portefeuille neemt. Eigenlijk hebben wij het in de KK van IEX daar niet zo vaak over of het moet zijn dat ik erover heen lees.



Van jouw opsomming equity-ETFs valt mij toch op dat dat er beroerd weinig zijn. Ik meen dat er duizenden ETF's bestaan en ik sluit mij meer aan bij de conclusie die Cézan in een van zijn postings ook al trok: Eigenlijk zakt "alles" als een baksteen. Puur academisch is dat dus niet juist, want jij en ook Hythloday wijzen op de uitzonderingen, maar die zijn toch maar heel weinig vertegenwoordigd in de massa's ETFs.



Wat ik dan ALTIJD heb is het wantrouwen: Wat doen die Clean Energy en die Utilits de komende twee, drie jaren...Zitten ze dan ook bij de goeden? Ik houd het dan maar bij Suez, Veolia Environnement…

Die Hedge fund hebben de afgelopen twintig jaar al vaak genoeg bewezen dat je daar zowel heel goed maar ook heel beroerd mee kunt varen, dus dat zie ik als een toevallige uitkomst.



Enfin, nogmaals bedankt: Jullie met jullie intensieve huiswerk en academische vergelijkingen en ik met mijn dipordertjes...



Nog een aardige Ed: Die diporders zijn natuurlijk ook risicovol, maar soms gebeurt er weer iets speciaals. Als je NU op diverse websites van De Telegraaf, De Tijd, gaat kijken wat de laagste koers van Unilever was, dan vind je daar overal 47,62 Euro. Binnensmonds vloeken bij Peter want ik had een diporder van 47,60 En dan 2000 aandelen Open ik gisteravond mijn bankopgaven: TOCH aankooporder2000 maal 47,60 uitgevoerd. In zijn geheel. En zo constateer je weer, wat we toen bij Aalberts ook gezien hebben, dat er DIVERSE handelplatforms zijn en dat je NU nog hier en daar 47,62 als laagste koers ziet vermeld, terwijl ik er toch op 2000 maal 47,60 heb gekregen.... Nu de rest nog, Ed, want daar moet nog een aardige klim voor gebeuren....



Peter