BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

Het fijne van maart is dat het lente is. BAM kan wel wat kleur hebben en dan bedoel ik grasgroen.

Herfst en winter waren ronduit grauw, we werden verrast door interne nieuwtjes die beleggers deden wankelen. Het vertrek van de ceo wordt met verdeelde gevoelens beleefd. De vooruitzichten worden wat getemperd waaruit mag worden opgemaakt dat een nieuwe ceo het voorrecht mag hebben om een glanzend heden en toekomst te mogen uitspreken en dat daar ook naar gehandelde gaat worden..

De provisies die werden genomen en deels terugverwacht zijn/komen kunnen bijdragen aan betere cijfers en een fors hogere koers. Corona neem ik aan als een gegeven waarbij de gewone griep in Nederland meer slachtoffers gaf dan Corona in de hele wereld. Nederland MOET bouwen en als het even kan dan door BAM. De politiek is er inmiddels achter dat zij de enige zijn die daaraan kunnen bijdragen met hun pfas en co2 gekronkel. Zij zijn verantwoordelijk voor het feit dat er straks in kartonnen dozen gewoond gaat worden en dat de snelwegen ezel paadjes worden. Als er gekozen moet worden voor wonen en mobiliteit tussen het verdwijnen van een paar lullige plantjes weet ik wel waar de meerderheid van de bevolking voor zou kiezen. En kiest men toch voor de plantjes, dan mag men daar zelf tussen gaan leven in de eerder genoemde kartonnen doos en zich verplaatsen op de ezel. Maar dat is natuurlijk zielig voor de ezel en zullen zij dat als zelfbenoemde ezel doen.

Wijsheid voor de politiek en voorspoed voor BAM waarbij ik denk dat het laatste mogelijk is en het eerste een utopie.

Namens veel forum genoten spreek ik de uitdrukkelijke wens uit om het voor de duidelijkheid leesbaarheid en neutraliteit wenselijk is om het bij slechts één maanddraad te houden.

Drammende koopadviezen zijn voorbehouden aan echte analisten en zelfs die kleunen er meestal faliekant naast.

Een fijne en lucratieve lentemaand!