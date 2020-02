Zoals ik het lees is het niks voor de lange termijn. Een leuke trade is natuurlijk altijd mogelijk. Maar als er sprake is van cash problemen wordt het neerwaarts risico gewoon erg groot. Snelle dalingen van 50% zijn niet ongewoon in zulke situaties en wat voor mogelijke winst staat daar tegenover ?No Value YetThe stock currently trades at a $1.7 billion valuation before any at-the-market equity sales during the quarter. The company only had $122 million of cash on the balance sheet to end September and sold around 1.3 million shares during Q3.The prospects for the stock just aren't promising, with 2020 revenue targets of only $313 million and 2021 at $471 million.A stock isn't going to maintain a '21 P/S multiple of nearly 4x with ongoing losses, low gross margins, and required capital raises.Er zitten dus nog hoge verwachtingen in de koers. Met hoge verwachte winstmarges. Dit is natuurlijk een illusie. Iedereen kan Cannabis verbouwen (ik kan het weten ;-) en het is makkelijk toetreden als verbouwer. Het is in feite een landbouwproduct. Daar zitten nooit hoge marges op. Dat is nou juist de primaire functie van een vrije markt.Of er echter een Wallmarkt gaat opstaan tussen de canabistelers. Tja, dat zal moeilijk te voorspellen zijn natuurlijk :-)