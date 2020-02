Wereldhave « Terug naar discussie overzicht

@TTW:



Vergeef mij mijn Semi-Anglicaans-semi-NLs gebrabbel: NLs financieel jargon ligt mij totaal niet...



(WHA=Wereldhave; WEHB=Wereldhave Belgium)



Zoals al aangegeven door mij op de WHA thread, ben ik een voorstander van ieder initiatief dat voor share buybacks/superdividend pleit. Echter heb ik nog een aantal vragen over zaken die in je pdf staan (trouwens, is de bovenstaande de eindversie, mij pseudoniem mag erbij als "Nya Quy")



1. Waar komt de P/E=13x vandaan in de "executive summary"?

2. Is het niet aangenamer om van de € 1.04 in EPS, €1 te maken?

3. Waarom trek je, vooral m.b.t. de Franse assets, geen extra percentage af van de bookvalue van de te verkopen assets? (10-20% wellicht, wees vooral conservatief!)

4. Heb je een voorstel hoe WHA van zijn 2/3 aandeel in WEHB kan afkomen zonder de prijs excessief te laten dalen? Gemiddeld volume WEHB is 2k shares per dag, maar we willen er in totaal 2/3*7.5 mln = 5 mln kwijt (yahoo data).

5. Zou het kunnen zijn dat, zodra WHA zijn majority stake in WEHB verkoopt, de debt van WEHB gedeconsolideerd wordt en deze van de WHA balance sheet verdwijnt?

6. Even uitgaand van de €650 mln in "excess liquidity". Persoonlijk, zou ik de implicaties van share buybacks benadrukken en deze daarbij ook nog eens vergelijken met de €15 per share superdividend.



In het tweede geval betalen we in NL 15% aan dividendbelasting, i.e. er blijft van het superdividend circa €13 per share over, maar verandert er verder niets aan de €1.04 EPS. Makkelijke optie, in principe niets mis mee maar er kan meer shareholder value gecreërd worden.



In het eerste geval - mijn favoriet - kan een strategische serie van share buybacks meer shareholder value creëren. Het gebruik van alleen al 2/3(!!!) van de bovenstaande €650 mln voor share buybacks zal bij huidige share prijzen circa 2/3 van alle shares outstanding teruggekocht kunnen worden (en vergeet niet: ook "retired" worden!). The direct EPS stijgt daarmee naar €1/(1/3)=€3. De laatste keer dat de direct result EPS >€3 was, was in FY 2017 (nl. €3.43). Gedurend dat FY was de P/E zo rond de 12x. Als we dit multiple gebruiken voor een nulde-orde benadering voor de fair value van onze shares nadat de share buybacks voltooid zijn, komen we op circa 12*€3 = €36. Bij een pay-out ratio van 75% (zie de 7 february '19 press release), ofwel 75%*€3=€2.25 per share in dividend, is de bijbehorende dividend yield €2.25/€35 = 6.4%. Hoeveel aan cash kost dit dividend per jaar? Even zien, 1/3*40.3 mln shares*€2.25=€30 mln. Hmmm, blijkbaar is dit hogere (ten opzichte van het originele LifeCentral plan) dividend van €2.25 op minder shares (nl. maar 1/3 van de 40.3 mln vandaag) goedkoper dan de 75% pay-out ratio van €1.50 aan direct results in het originele LifeCentral plan, want 75%*€1.50*40.3 mln shars = €45 mln: een verschil van €15 mln in het voordeel van de buybacks. In vier jaar tijd is er 4*€15mln=€60mln aan cash bespaard, welke samen met de resterende circa 1/3*€650 mln=€220 mln al bijna genoeg is voor de minimale €300 mln aan CAPEX die geclaimd wordt nodig te zijn in het originele LifeCentral plan.



Aangezien we bij het 20-20 plan we te maken hebben met een LTV ratio van 35% zou de P/E van WHA waarschijnlijk stijgen naar iets wat meer lijkt op de P/E=20x voor WEHB. Zelfs bij een P/E van iets in het midden van de 12-20x range, laten we zeggen, 15x hebben we een share prijs van €45. Exclusief dividend uitkeringen hebben we te maken met een ROI van circa (€45/€16)-100%=180%. Als we aannemen dat het hele zooitje in 3 FYs geregeld is, is de annualized ROI inclusief dividend ((€45+€2.25*3)/€16)^(1/3)-100%=(3.234)^(1/3)-100%=48% op jaarbasis.



Summier: gebruik 2/3 van opbrengt van de asset sales zoals in het 20-20 plan voor share buybacks en retire 2/3 van de total outstanding shares.

Het direct EPS gaat naar €3. Bij 75% pay-out is de dividend €2.25 per share, terwijl €15 mln aan cash bespaard wordt door het kleiner aantal shares t.o.v. het lagere dividend bij gelijk blijvend aantal shares (40.3 mln). Aangenomen dat de WHA direct EPS gevalueerd met P/E 15x geeft dat een share price van circa €45.



-- Nya --