Omdat het bij iedere belegger gaat om het uiteindelijk te behalen resultaat onafhankelijk of hij een long- dan wel shortpositie heeft ingenomen voor de handel of als BAH het behaalde resultaat zal altijd afhankelijk zijn van de koersbeweging die het aandeel heeft gemaakt.



In die zin zit de kans hoofdzakeljk opgesloten in de YTD scores van het aandeel.



Mijn voorstel is het opzetten van een nieuwe competitie waarbij die YTD resultaten centraal staan.



Bij voldoende belangstelling zal ik de administratie op mij nemen van deze kwartaalcompetitie.



Mijn gedachten omtrent de werking is als volgt weer te geven( suggesties ter verbeteringen zijn uiteraard altijd welkom).



Ieder kiest 2 aandelen uit de AEX,AMX en AESX als beste en slechts presterende fonds van die index.

De YTD waarde is de waarde op de laatste dag van de maand volgend op de afsluiting van het kwartaal.

Derhalve ult april voor de eerste keer.

INdien het gekozen aandeel inderdaad staat bij de 5 best/slechtst presterende fondsen ontvangt de deelnemer 10 punten , indien dat gekozen fonds de Winnaar is in die vergelijking komen daar nog 10 bonuspunten bij.

Sluiting voor deelname is 2 maanden voordien, derhalve ult feb voor de competitie over het 1st kwartaal met peildatum ult april.



Mijn opgave voor ult april ziet er als volgt uit:

Hoogste YTD score:

AEX ASLM

AMX ASMI

AESX Tomtom

Laagste YTD score:

AEX ABN

AMX Wereldhave

AESX Ajax



Ik zie wel aan de reacties of er belangstelling bestaat voor een dergelijk spelletje.