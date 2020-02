In 5 maanden tijd gerealiseerd dat ik in totaal de verkeerde sector mijn positie had. In de afgelopen 15 jaar wel een leuk rendement behaald, maar ook mijn exposure was in die tijd weinig (vaak slechts helft van mijn vermogen). En het rendement is vooral bereikt door te traden (wat ik minder wil gaan doen met het overgrote deel van mijn vermogen).





Ik zat te denken aan 4% van mijn portefeuille te verkopen en in INO te steken.

Voor mij zouden er transactie kosten zitten in de verkoop (USD -> EUR), voor de verkoop zelf, dan voor de koop via de giro (EURO-USD) en aanschafkosten.

De andere aandelen wil ik eigenlijk niet verkopen en ik wil ook liquide middelen behouden; dat het moment waarop ik de uitbraak zag niet heb gebruikt om een positie te nemen.



Mogelijk als ik in de toekomst winst ga afromen van mijn huidige posities. Dat ik een deel overmaak naar DeGiro en daarmee ga speculeren. Dat is mijn plan nu.



Vandaag heb ik in elk geval een account bij DeGiro erbij; dus stap 1 is voltooid.