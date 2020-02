Lotus Bakeries « Terug naar discussie overzicht

De berg sinterklaasspeculoos is ondertussen bijna weggewerkt en dus is het tijd voor de jaarcijfers van hofleverancier Lotus Bakeries (+1,4%). En die resultaten worden duidelijk gesmaakt. De groep slaagt er vooral dankzij de internationalisering in om groeicijfers voor te leggen. Dat verdient een hoger koersdoel bij KBC Securities, maar na de recente beursprestatie wordt het “Opbouwen”-advies wel ingeslikt.



Kerncijfers



De omzet van Lotus Bakeries steeg in 2019 met 10,1% tot 612,7 miljoen euro (KBCSe 605,5 miljoen euro) in vergelijking met 556,4 miljoen euro een jaar eerder. De solide groei in de eerste jaarhelft (11,5%) zette zich in de laatste zes maanden door (8,9%). De belangrijkste bijdrage was - zoals verwacht – die van Kiddylicious en goed voor 2,4% omzetgroei.



De REBITDA kwam uit op 123,6 miljoen euro (KBCSe 122,7 miljoen euro) en ook de REBIT presteerde met een groei van 8,3% tot 102,9 miljoen euro (KBC Securities: 102,7 miljoen euro) in lijn met de verwachting. Het nettoresultaat steeg van 66,9 naar 74,9 miljoen euro (KBC Securities: 73,6 miljoen euro). Het dividend gaat van 29 naar 32 euro.



Drie pijlers

1.De Lotus Biscoff-fabriek in de VS is sinds augustus operationeel. Tijdens de opstartfase waren de geproduceerde volumes zoals eerder aangegeven door het management nog steeds onvoldoende om de overheadkosten en de afschrijvingen te dekken. De resultaten van de fabriek hadden dus een negatieve invloed op het resultaat voor de tweede jaarhelft. Niettemin groeit Lotus Biscoff het sterkst in absolute termen (dubbelcijferige groei in FY19) omdat de VS, het VK, Frankrijk en China sterk blijven groeien. De VS is sinds 2016 de grootste markt voor Biscoff met een huidige penetratie (aantal huishoudens dat minstens één keer per jaar koopt) van bijna 5%. Dat komt overeen met 6 miljoen huishoudens of 1 miljard koekjes.

2.Binnen Natural Foods (de 2e strategische pijler van Lotus Bakeries) profiteerde Natural Snacking van een TV-commercial voor Nakd in de UK, België en Nederland. Ook Bear wint geleidelijk aan een sterkere positie in zijn categorie in de VS, terwijl Kiddylicous zijn groei in het Verenigd Koninkrijk voortzette.

3.De derde pijler van de Lotus Bakeries strategie (de focus op 'local heroes' in de thuismarkten van België, Nederland, Frankrijk en Zweden) profiteerde van de focus op productinnovaties met de introductie van de met chocolade gevulde Madeleine, de Luikse wafel Suzy melkchocolade en de uitbreiding van het Tartelice-assortiment. Hoewel de categorie peperkoek onder druk kwam te staan, bleef de omzet in Nederland stabiel over de verschillende merken heen.



Investeringen



De voorbije twee jaar investeerde Lotus Bakeries meer dan 200 miljoen euro in zowel de overnames van Kiddylicious en de BEAR-fabriek in Zuid-Afrika als in grote Capex-projecten (bv. de Biscoff-fabriek in de VS). Dankzij de sterke operationele cashflow is de netto financiële schuld in de tweede jaarhelft verder gedaald van 153 tot 130 miljoen euro. De nettoschuld/REBITDA daalde van 1,3x op het einde van juni 2019 naar 1.1x per einde december 2019.



De mening van KBC Securities



De internationalisering van Lotus Biscoff en Lotus Biscoff Spread blijven de belangrijkste organische groeimotor met een solide en brede groei in de grote consumentenmarkten en andere landen. In 2020 streeft Lotus ernaar om Lotus Biscoff Ice Cream verder internationaal uit te rollen in nog een tiental andere landen. Met de resultaten over 2019 in de hand zal KBC Securities aan de cijfers in het model sleutelen, maar voorlopig verhogen ze hun koersdoel van 2700 naar 2900 euro. Na de recente prestatie van het aandeel gaat het advies wel van “Opbouwen” naar “Houden”.