TIE « Terug naar discussie overzicht

Eind 2017 middels de investor presentatie omtrent de nieuwe strategie van TIE KINETIX met FLOW in focus werd het volgende in aanloop naar de doorbraak in resultaat o.b.v. agenda 2020 gedeeld;



1.) M.b.t. Fte's Transitie effect 2017: Meer sales en minder consultant

Referentie op Fte's 2017 vs. 2016;

- Sales van 28 naar 33 Fte's (In 2019, nog 32 Fte's), = daling in sales power!

- Consultancy van 70 naar 56 Fte's (in 2019 nog 47 Fte's)



2.) EBITDA 2017 € 1.6 mln (2016: € 2.mln)

- EBITDA marge verwachting: op korte termijn lichte marge druk (verlies portals/Tmob) op langere termijn stijging naar 20% (2020 ?)



3.) Omzet 2017; 18.9 Mln, waarvan 9.9 Mln Saas (FLOW based 7.8 Mln).

Omzet verwachting: Daling non FLOW omzet jaar 2018 en jaar 2019 Daling consultancy omzet o.a. door self service Groei in SaaS omzet o.a. door GaW (van € 0.2 mln naar € 5 mln/2020 met 15 extra sales fte)



4.) Groei scenario (jaar 1 & 2 = 2018-2019);

- Frankrijk: openen kantoor Parijs met 4 sales ftes, reorganiseren kantoor Montpellier

Duitsland: 4 regionale sales ftes, versterken management in Munchen

Marketing: € 1 mln extra(€ 2 mln in totaal) in te zetten over 4 landen

Internal IT: investeren € 0.5 mln in processen/systemen tav self onboarding.

- Sterkere groei in SaaS door extra sales fte (8 fte/2020)



Na 2 jaar staat de teller Saas op Euro 8.9 Mln omzet...… in 2019 een daling van 1 Mln in 2 jaar (zie punt 2) waarvan 8.5 Mln via FLOW. FLOW voegt daarmee gedurende de afgelopen 2 jaar gem. euro 343 K omzet toe.



In boekjaar 2020 zou de beoogde FLOW groei-explosie moeten plaatsvinden Via Google AdWords for channel tot Euro 5 Mln omzetgroei.

O.b.v. de "deferred revenue 2019 a euro 4.8 Mln", lijkt die doelstelling niet realistisch. temeer, daar o.b.v. deferred revenue 2017 & 2018 a gem. 3,3 Mln , ca. 345 K omzet toegevoegd werd.

De 3 years contracted value verraadt in het laatste boekjaar een stijging van 11 (2018 JV) naar 16 Mln (2019 JV). De vraag is, wat er in 2020 H-1 zichtbaar van wordt.



Benieuwd naar de uitleg van de beide MT leden en die van de RvC (i.r.t. de bonus score a ca. 100%). Ik laat mij verrassen.