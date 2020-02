TomTom « Terug naar discussie overzicht

Er wordt veel gespeculeerd over WIE degene is die de koers drukt.



Ik denk NIEMAND.



Om rechtvaardiging te geven aan het drukken van de koers moet er zekerheid bestaan dat de contant gemaakte opbrengsten in de toekomst hoger liggen dan de huidige koers.



Die opbrengsten kunnen op twee manieren worden gerealiseerd;

1. verkoop van de assets

2. opbrengsten uit het exploitatiemodel.



TT benadrukt telkens dat men de weg van het exploitatiemodel gaat bewandelen.

Men toont daarvan ook een vergezicht waarbij Consumer geen rol meer speelt en A&E doorgroeit naar 1,5 a 2 miljard omzet.



Ik ben het eens met de algemene opvatting dat verkoop van de assets op dit moment een zekere boekwinst op zal leveren en gezien de aandacht die er in de markt bestaat voor LBS en de uitgangspositie die TT in dat marktsegment heeft verworven schat ik in dat een verkoop aan 30 euro per aandeel haalbaar moet zijn indien de verkoop gericht is op het maximaal haalbare.



Door de aandeelhoudersstructuur waarbij de FF het voor het zeggen hebben lijkt deze optie niet aan de orde.



Men wuift die zekere boekwinst weg want men denkt met een zelfstandige exploitatie daar meer uit te kunnen halen.

Om ons een indruk te geven wat er dan verwacht mag worden heeft men een vergezicht gegeven met een CAGR van 10% (2018-2021) welke daarna moet versnellen naar 15% voor A&E wat uiteindelijk resulteert in een omzet van 1,5 a 2 miljard met een netto winst van 520 mio a 800 mio.



Het is duidelijk, dat op deze wijze er veel meer dan die 30 euro per aandeel in het vat zit.



Het is echter de vraag of dit scenario ook realiseerbaar is want 2019 toont ons een netto FCF voor A&E van slechts 12 mio (Consumer neemt de overige 54 mio voor haar rekening).



Dat de "markt" wel geloof hecht aan dat toekomstbeeld vertaald zich in de huidige waardering.

50x fcf A&E + 8x fcf Consumer geeft een waarde van 600 + 432 =1.032 mio wat zich redelijk vertaald naar de huidige koers indien je rekening houdt met het kasoverschot.



Op basis van variant 1 wil @Wies zijn positie uitbreiden naar 100k, op basis van variant 2 heb ik mijn positie uitgebreid naar 10k.



Ik verwacht dat de "markt" wel geloof hecht aan het door HG geschetste vergezicht maar omdat er geen tekenen zijn van verkoop van de assets liever even wacht tot er meer bewijs wordt geleverd.



Het is in die zin begrijpelijk dat de analisten TT naadloos volgen bij haar estimates.



TT geeft voor 2020 aan:

A&E 467 mio + Consumer 200 mio= 665 mio

Marge 90% A&E + 50% Consumer = 520 mio

Opex 780 mio

Ebit -240 mio

Ebitda +50 mio

Netto -192.



Het lijstje verstrekt door @Wies sluit hier naadloos op aan:

Omzet A&E 447 + Consumer 218 = 665 mio

Marge 90% A&E + 50% Consumer = 501 mo

Opex 762

Ebit -261

Ebitda 29

Netto -209



Ook om te komen tot hun verwachting van de FCF in 2020 volgen ze TT naadloos:

Ophoging deferred 105 mio + 290 mio deprec/amortis = 395 - 79( 20% tax over 395) -30 mio Capex = 286 mio.



FCF 286 -209= 77 mio opgave analisten 71 mio.



Het effect van de aandeleninkoop is bij analisten 0 omdat een aandeleninkoop sec geen effecten heeft op de FCF, de FCF komt pas in beeld indien TT de ingekochte aandelen schrapt.



De opgegeven FCF door TT laat mij geloven dat zij dat wel in hun forecast hebben meegenomen.

Op basis van dezelfde methodiek komt de FCF bij TT uit op 286 - 192 = 94 mio.



De opgegeven FCF van 7,5% bij een omzet van 667 mio die resulteert in een FCF van 50 mio wijkt daar teveel vanaf.



Ik verwacht heel veel van de analisten gedurende het lopend jaar:

Indien de FCF in de buurt komt van de door hen geschatte 71 mio zullen zij hun koersdoelen gaan aanpassen.

De FCF per BU verandert nl substantieel waar de verdeling in 2019 uitkwam op 54 mio voor Consumer en 12 mio voor A&E zal dat in 2020 tenderen naar 45 mio voor Consumer en 26 mio voor A&E.

Indien ik dezelfde KW's hanteer zie je dat de waardering van A&E stijgt naar 1,300 ( 600 mio) en die van Consumer daalt naar 360 mio( 432 mio).

Deze waarde van 1,660 mio zal door de aanwezige kas van 400-450 mio resulteren in een gemiddeld koersdoel van 15,50 euro.



NB dit zijn waarden berekent op basis van de voorzichtige outlook afgegeven door TT waarbij mij vooral de operationele omzet van Automotive opvalt die met 279 mio + 105 mio = 384 mio wel heel magertjes afsteekt van de in 2019 behaalde operationele omzet van 381 mio.



Derhalve nog geen zekerheid op verkoop assets maar ook nog geen zekerheid op hogere toekomstige exploitatiebaten.



Op het moment dat optie 1 verkoop van assets weer actueel wordt zal dat te zien zijn in de koers maar dat speelt in hogere mate voor optie 2 want indien het afgegeven vergezicht meer realiteit krijgt zal de markt daar zeker op reageren.