*Conspiracy* - Grote partijen en hedgefondsen hebben behoorlijk short posities aangeschaft met expiratie maart 2020. Waren zij al geïnformeerd over zaken waar de markt niet over geïnformeerd waren of creëren zij de markt? Dit had ik al eerder aangegeven, maar gegeven de omstandigheden op dat moment vrij onduidelijk. - Tweede punt: in bepaalde biotechbedrijven kon ik meten dat er voor de uitbraak een behoorlijke trendbreuk was waarbij partijen aandelen op aan het kopen waren. Zouden hedgefondsen dit ook aan hebben zien komen? Dit was al gaande sinds december 2019. De grote partijen begonnen met het inkopen van putopties sinds november 2019 en december 2019.

*Conspiracy* - Grote partijen en hedgefondsen hebben behoorlijk short posities aangeschaft met expiratie maart 2020. Waren zij al geïnformeerd over zaken waar de markt niet over geïnformeerd waren of creëren zij de markt? Dit had ik al eerder aangegeven, maar gegeven de omstandigheden op dat moment vrij onduidelijk. - Tweede punt: in bepaalde biotechbedrijven kon ik meten dat er voor de uitbraak een behoorlijke trendbreuk was waarbij partijen aandelen op aan het kopen waren. Zouden hedgefondsen dit ook aan hebben zien komen? Dit was al gaande sinds december 2019. De grote partijen begonnen met het inkopen van putopties sinds november 2019 en december 2019.