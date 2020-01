Pharming « Terug naar discussie overzicht

Welkom op het Pharming februari topic, in alweer 2020!



Inmiddels draait Pharming op acuut gebied op volle toeren. De omzetcijfers laten sterke resultaten zien en zijn we op weg naar de jaarcijfers wat het weer een spannendere maand maakt dan januari.

Even een overzicht over de laatste kwartalen:

2018/Q1 29,3

2018/Q2 29,7

2018/Q3 38,6

2018/Q4 36,7

2019/Q1 35,2

2019/Q2 42,7

2019/Q3 45,3

2019/Q4: Update 5 maart 2020



Hoe staat de pijplijn ervoor?

Wat betreft de pijplijn zijn er vele plannen, echter laat Pharming het afweten op gebied van planningen. Steeds weer opnieuw worden er tijdlijnen afgegeven die keer, op keer, op keer niet gehaald worden.



Het viel mij op dat er toch nog steeds redelijk wat forumleden zijn die denken dat er omtrent profylaxe zaken bij de FDA liggen. Dit is NIET het geval. Het traject profylaxe wordt gecombineerd met de nieuwe onderzoeksmethoden, zijnde intradermaal voor profylaxe en intramusculair voor acute toediening.

De nieuwe toedieningsvormen staan gepland om te starten in 2021. Dus ook profylaxe laat nog jaren op zich wachten.



Pre-eclampsie (voor mij persoonlijk de belangrijkste pijler), is momenteel het enige lopende onderzoek.



Ook AKI zou, zoals nog gezegd in de laatste kwartaal update, starten in 2019. Inmiddels is ook januari ver op zijn einde, dus zal dit in januari niet meer gebeuren. Hopelijk wordt de tijdlijn van Q1 deze keer wel aangehouden.





Ik zal dit februari topic verder blijven aanvullen met informatie over de lopende pijplijntrajecten, andere feiten en ook inzicht in de status bij concurrenten. Daarom dit topic al begonnen zodat de eerste berichten een samenvatting van inhoud zullen zijn. In de volgende berichten nog even een overzicht van de links naar de inhoudelijke documenten.





Gegroet, De Monitor