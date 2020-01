Hallo allemaal, Ik hoop als eerst dat deze pagina een platform wordt voor de daytraders die met verschillende vragen lopen. Zelf ben ik sinds kort een fulltime daytrader en het bevalt tot op heden goed. Ik kan gelukkig voldoende inkomsten genereren om in mijn kosten te voorzien. Wel loop ik nog tegen verschillende zaken aan waar ik graag meer info over wil vergaren. Stel, dat ik na een tijdje langdurig ziek word vanwege een ongeluk, burn out, stress etc. dat ik niet kan daytraden en dus geen inkomsten kan genereren. Als je in dienst bent bij een werkgever hoef je natuurlijk geen zorgen over te maken aangezien je dan recht hebt op de ziektewet. Maar nu kan dat uiteraard niet meer. Zijn er mensen die mij/ons over kunnen informeren? Alvast bedankt en wens iedereen mooie winsten toe!!! Gr, Gino Ik

