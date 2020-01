Is het een gevaar voor de mensheid en dus ook de beurs?



Zelf had ik zoiets als met SAR dat na maatregelen overging. Maar lees dat ze eigenlijk de aard van dit gevaar niet echt kennen en er dus niets aan medicatie is.



Dat vlees hangend op open markten in arme landen met hoge temperaturen is natuurlijk niet best maar dat is zoals het is vooralsnog.



Vraag is dus: in hoeverre moeten we bang zijn voor grote uitbraak van dat virus?



Meer een feitelijke en wetenschappelijke vraag dus dan iets om links of rechts politiek bevooroordeeld ruzie te maken



Groet, Jonas



PS Als belegger kan je natuurlijk altijd aan de andere kant ook verdienen. Denk aan puts op een en ander. Speciaal medicijn is er echter nog niet begrijp ik dus aan de call kant weinig te verdienen. Eigenlijk gaat het mij daar niet echt om.

Geldverdienen is mooi, maar er zijn belangrijker zaken