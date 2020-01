Value8 Cum Pref « Terug naar discussie overzicht

VEB



Investeringsmaatschappij Value8 heeft een belang van bijna 5 procent genomen in Neways. Dat bedrijf had met tegenvallers te kampen in 2019, maar staat er volgens topman De Vries van Value8 goed voor.



Peter Paul de Vries noemt in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak het afgelopen jaar “een geweldig beursjaar”.



De voormalig VEB-directeur wijst erop dat beleggers een jaar geleden nog in zak en as zaten uit angst voor recessie en een escalerende handelsoorlog. Daarnaast waren er zorgen over het beleid van de Federal Reserve en over de Brexit. Er werd gevreesd voor het einde van de bullmarkt die sinds 2009 gaande is, maar die denderde toch nog vrolijk door. Nu is er de situatie dat de Westerse economieën amper groeien en de rente nog altijd kunstmatig laag wordt gehouden.



De Vries: “Je zou dus kunnen stellen dat beleggers vorig jaar té pessimistisch waren en nu té optimistisch zijn. Maar dat lost het beleggingsvraagstuk niet op. Waar moeten we ons geld investeren om een goed rendement op lange termijn te maken? Niet in obligaties en niet door te sparen.”



De enige topman van beursgenoteerde bedrijven in Nederland die regelmatig met concrete beleggingstips naar buiten komt, geeft zelf het antwoord op deze vraag: hij koopt met zijn Value8 een belang van bijna 5 procent in Neways uit het Brabantse Son, dat vlakbij Eindhoven ligt.



Volgens De vries zijn aandelen voor 2020 de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. Sparen levert letterlijk niets meer op en er zijn “tal van groeiende bedrijven die – bij een aanvaardbaar risicoprofiel - 3 tot 4 procent dividend geven”. Op basis van het door analisten verwachte dividend (bron: Bloomberg) ligt het dividendrendement van Neways daar nog ruim boven.



Value8 heeft tussen medio 2018 en het eerste kwartaal van 2019 het leeuwendeel van de beleggingsportefeuille verkocht. Dat bracht zo’n 72 miljoen euro op en die opbrengst lag boven de boekwaarde. Als gevolg steeg de intrinsieke waarde per aandeel Value8 naar bijna 7 euro.



Een deel van die verkoopopbrengsten wordt nu geïnvesteerd in Neways. Op basis van de actuele beurskoers is het belang een kleine 5 miljoen euro waard, het is de vraag wat Value8 precies heeft betaald. De Vries noemt Neways een groeiende, winstgevende speler in de EMS-markt (electronic manufacturing services). Het bedrijf heeft een omzet van ruim 500 miljoen euro en meer dan 2900 mensen in dienst. Neways is onder andere toeleverancier van ASML en Philips.



Investeringsmaatschappij Teslin uit Maarsbergen maakte vorige week bekend het belang van 4,61 procent in Neways te hebben afgestoten omdat zij weinig vertrouwen heeft in een snel herstel. Het lijkt er dus op dat dit belang linea recta naar Value8 is gegaan.



De VEB wees in september vorig jaar op haar website al op de kansen die dit aandeel biedt, waarna het bedrijf in oktober overigens prompt met een winstwaarschuwing kwam.



Wellicht is de timing van Value8 beter dan die van de VEB, maar Neways heeft ontegenzeggelijk kansen. Het bedrijf is betrokken bij technologische oplossingen voor elektrisch en autonoom rijden en dat zijn snelgroeiende markten. De kersverse CEO Eric Stodel staat voor de opdracht om aan de indrukwekkende omzetgroei ook betere marges te koppelen, zei De Vries in zijn nieuwjaarstoespraak. Voor beleggers is het te hopen dat Neways in Value8 een nieuwe grootaandeelhouder heeft gevonden die het bedrijf daarbij op constructieve wijze kan bijstaan.