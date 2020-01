Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

Beursblik: verdere groei bij Basic-Fit verwachtFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSBasic-Fit NV34,15 -0,15 -0,44 % Euronext Amsterdam(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in 2019 door meer clubs en leden de omzet en winst zien stijgen. Dit verwachten althans analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de fitnessketen.De omzet lag afgelopen jaar volgens de analisten gemiddeld op 509,3 miljoen euro. Daaraan droeg de Benelux 288,6 miljoen euro bij en Frankrijk en Spanje gezamenlijk 219,8 miljoen euro.Dit zou volgens de analisten een aangepaste EBITDA hebben opgeleverd van 151,5 miljoen euro en een nettowinst van 20,2 miljoen euro, of 32,3 miljoen euro aangepast voor bijzondere posten.In 2018 realiseerde Basic-Fit een omzet van 402 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 124 miljoen euro. Netto verdiende de uitbater toen 17,6 miljoen euro, of 29,4 miljoen euro aangepast voor bijzondere posten.ING noemde de consensus voor 2019 wel wat optimistisch, waarbij marktvorser Marc Zwartsenburg van mening is dat analisten hun modellen nog moeten aanpassen na de beleggersdag van Basic-Fit eind vorig jaar. Hierdoor kan het zijn dat analisten de ramingen neerwaarts bijstellen na de publicatie van de resultaten en dat de cijfers van Basic-Fit nu wat tekort kunnen schieten op basis van de consensus.De jaarcijfers van Basic-Fit kunnen volgens ING mogelijk twee procent lager uitvallen dan waar de consensus rekening mee houdt, waarna de ramingen van de analisten voor 2020 vervolgens met 1 tot 2 procent neerwaarts bijgesteld kunnen worden. Opwaartse bijstellingen kunnen er zijn in de ramingen voor de winst op lange termijn, vanwege de versnelde uitrol van clubs, denkt ING.Desondanks verwacht Zwartsenburg solide resultaten, die vermoedelijk bewijzen dat de groeistrategie en de onderliggende fundamentals in stand blijven.Volgens analisten van KBC Securities doet Basic-Fit er alles aan om de snelgroeiende fitnessmarkt naar zich toe te trekken. KBC wees verder op een groeiende kasstroom, unieke groeivooruitzichten en een solide track record."Een bedrijf dat hard groeit en een hoge waardering kent, brengt wel risico's met zich mee", waarschuwde RBC. Als de uitrol van nieuwe clubs vertraagt of als nieuwe clubs achterblijven in hun groei, dan voedt dit de onzekerheid.RBC verwacht dat Basic-Fit in 2021 een positieve vrije kasstroom genereert.De teller voor het aantal clubs stokte eind december vermoedelijk op 784 stuks, tegen 629 clubs een jaar eerder, en de analisten rekenen op ruim 2,24 miljoen leden. Ultimo 2018 had Basic-Fit 1,84 miljoen leden.ING benadrukte dat de versnelde uitrol van clubs op korte termijn een drukkend effect kan hebben op de winstvooruitzichten, iets waar de consensus onvoldoende rekening mee houdt. Ook de overname van Fitland en de update hierover omtrent de overheadkosten zijn door analisten niet voldoende meegenomen, denkt Zwartsenburg.ING mikt wel op sterke opbrengsten per lid in het vierde kwartaal van 2019, evenals een solide groei van het aantal lidmaatschappen. Ook ligt Basic-Fit op schema met het aantal clubopeningen, zo voorziet ING, en blijft de pijplijn sterk. De volwassen clubs laten inmiddels ook "geruststellende" cijfers zien, aldus Zwartsenburg.VooruitzichtenBasic-Fit heeft zich vooralsnog niet uitgelaten over de voorziene ontwikkelingen in 2020.Voor dit jaar mikt de consensus in ieder geval op een verder stijgende omzet naar 632,9 miljoen, een aangepaste EBITDA van 195,3 miljoen euro en een nettowinst van 38,1 miljoen euro. Het aantal leden zal eind 2020 zijn gestegen tot 2,74 miljoen, verdeeld over 938 clubs.Basic-Fit wil de uitrol van nieuwe clubs opvoeren om in 2022 op 1.250 clubs te zitten, hetgeen op middellange termijn moet bijdragen aan een jaarlijkse omzetgroei van 20 procent per jaar.KBC Securities, ING en RBC hebben Basic-Fit op de kooplijst staan. De koersdoelen variëren van 35,00 tot 38,25 euro.Basic-Fit opent op 10 maart de boeken over het afgelopen jaar. Woensdag daalde het aandeel 0,3 procent tot 34,20 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.