Ik volg sinds een vijftal jaren het koersverloop van de sectorfondsen van o.a. iShares. En ja, terugkijkend kun je vaststellen dat:

- sommige sectoren enkele jaren uitblinken en andere achterblijven;

- geen enkele sector alle jaren topper is en geen enkele sector alle jaren achterblijver;

- succes of teleurstelling per sector van het ene jaar geen enkele voorspellende waarde heeft voor het daaropvolgende jaar.



Kortom, ik zie de trend(s) wel, maar helaas altijd een periode (maand, kwartaal, halfjaar, jaar) te laat.





Nu volgt Marique dus nauwgezet de sectorfondsen van o.a. iShares, maar blijkbaar ook andere….



Haar conclusies na 5 jaar vind ik zo ontzettend belangrijk. Precies diezelfde conclusies heb ik al jaren geleden getrokken voor individuële bedrijven in diverse Europese landen. Ik beleg nauwelijks in fondsen of in ETF's maar al tientallen jaren gewoon in individuële aandelen.



Het is ieder jaar opnieuw weer de moeilijke vraag: Moet ik afscheid nemen van een aandeel waarover negatieve berichtgeving komt of gewoon blijven zitten, want het probleem kan aangepakt worden. Ik heb het met grote nadruk niet over traders die voortdurend kunnen en willen in-en uitstappen.

Voor vermogensbeheer blijft het even moeilijk om sectoren te vinden die het " opeens" gaan maken en vooral die blijvend vooruitgaan. Healtsector volg ik nu al 40 jaar intensief, zowel heel grofweg onderscheid makend tussen biotech en de grote multinationals. Maar: : eruitspringen" jarenlang veel beter presteren… Dat zie je maar hoogst, hoogst zeldzaam.



Nog maar 1 jaar plus twee weken gelden las je werkelijk overal hoe beroerd in vrijwel alle sectoren het jaar 2019 zou gaan worden….En wat hebben al die analyses, tientallen na elkaar, er volkomen naast gezeten...



Omgekeerd, bedrijven als Tesla kregen de ene na de andere downgrading en zie wat de markten er vandaag van maken, nou ja tot gisteren...



SECTOREN......MIJN conslusie, overigens al heel wat jaren: je moet in iedere sector er een paar bedrijven uithalen. Maar zeker niet 1 of twee sectoren en de rest laten liggen. Maar dat is dan weer mijn visie na zovele jaren er dagelijks mee bezig geweest te zijn.



Peter