ICT Automatisering « Terug naar discussie overzicht

Uit Elsevier Weekblad



De wereld slimmer maken

ICT Group is een vooraanstaande technologie- en servicesprovider met een notering op de Amsterdam Exchange. Het bedrijf maakt sinds 2014 een forse groei door. CEO Jos Blejie vertelt over acquisities, succesvolle software en innovatie.

“Van zeshonderd medewerkers in 2014 naar vijftienhonderd in 2019: ja, we zijn onstuimig gegroeid”, zegt CEO Jos Blejie. “Deels autonoom, deels door overnames. Begin 2019 hebben we Additude uit Malmö overgenomen. Dit bedrijf won de afgelopen vier jaar de Zweedse Gazelle Award en is nu ook actief in Nederland, vooral in (tech)recruitment. Daarnaast verwierven we BNV Mobility, dat TURNN heeft ontwikkeld: het beste onafhankelijke MaaS-platform op de Nederlandse markt. Met de recente overname van Proficium willen wij, samen met Nedmobiel, het ingenieursbureau van de toekomst neerzetten. Deze acquisities dragen daadwerkelijk bij aan onze strategie om een total solutions provider te worden.”



Digitale transformatie

ICT Group is actief in de industrie, de gezondheidszorg en het publieke domein. “We zijn al veertig jaar gespecialiseerd in industriële automatisering”, zegt Blejie. “Als het gaat om digitale transformatie, hebben wij een voorsprong op concurrenten. Digitalisering en het omzetten van data in operationele bedrijfsinformatie zit in ons DNA.”



ICT Group is betrokken bij diverse grote projecten, zoals het Zuidasdok en de Gaasperdammertunnel. Blejie: “Onze software is toonaangevend. Zo heeft OrangeNXT, dat deel uitmaakt van ICT Group, mobileNXT ontwikkeld: een platform dat buitendienstmedewerkers een kantoor op zakformaat biedt.”



CoLab

“In Nederland is het aanbod van technici schaars”, zegt Blejie. “Toch weten we mensen ook hier te boeien en binden. Via onze CoLab-community werken we met studenten aan oplossingen die in de toekomst het verschil maken. Dat we onze reputatie van opleider waarmaken, blijkt uit de tweede plaats die we in de recente Computable 100 scoorden in de ranking ‘Opleidingen & Trainingen’. ICT Group is aanwezig in Nederland, België, Duitsland, Zweden en Bulgarije. Wij hebben dus een sterke positie in Noord-Europa en zullen deze verder blijven verstevigen.”