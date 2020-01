Source Group « Terug naar discussie overzicht

Accountants willen wel, maar hebben geen ruimte meer voor Value8

Datum

07 januari 2020



De zoektocht van Value8 naar een nieuwe accountant duurt al bijna een jaar. Accountantskantoren willen de investeringsmaatschappij best als controlecliënt, maar ze hebben domweg een capaciteitsprobleem, stelde bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries op de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) van Value8.



De Vries wees als oorzaak van die nog altijd durende zoektocht naar capaciteitsproblemen bij de grote kantoren. “De controleteams worden aan het begin van het jaar samengesteld. Om daar gaandeweg het jaar nog tussen te komen, is heel moeilijk”, aldus de bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder. “Zeker als je geen Unilever of Shell bent”.



Dat microcap DGB Group onlangs in EY wel een nieuwe accountant wist te vinden, deed hij af als “geluk”.



De investeringsmaatschappij zit al sinds mei vorig jaar zonder boekencontroleur. Na de jaarrekeningcontrole 2018 werd afscheid genomen van Accon avm, het kantoor dat twee boekjaren de controle op zich had genomen. Accon leverde onverwacht begin dit jaar zijn vergunning in om beursfondsen en andere organisaties van openbaar belang (oob) te mogen controleren. De regeldruk en de eisen die onder andere de Autoriteit Financiële Markten (AFM) oplegt waren volgens het kantoor de reden.



Twee gegadigden

Value8 spreekt op dit moment volgens De Vries nog met twee gegadigden. Hij zei “het volste vertrouwen” te hebben dat het in deze eerste jaarhelft wel gaat lukken om een accountantsorganisatie te presenteren.



Er is door Value8 inmiddels een rondgang gemaakt langs de vijf grote kantoren die een optie kunnen zijn. Die reageerden allemaal “positief”, maar geen van hen had capaciteit om Value8 als controlecliënt klant te accepteren, aldus De Vries. Signalen dat wellicht de reputatie of interne governance van Value8 een rol zou spelen, had hij niet gekregen.



Behalve de traditionele grote vier kantoren behoort waarschijnlijk ook BDO tot die selecte groep waarmee is gepraat. Mazars valt op voorhand al af. Na een stroef verlopen laatste controlejaar 2016 gingen partijen uit elkaar omdat Mazars de maximale wettelijke termijn had gefungeerd als accountant. Baker Tilly en Grant Thornton kozen er net als Accon vorig jaar voor niet langer oob-instellingen te controleren.



De lange zoektocht bevreemdt hoe dan ook wel. In de jaarlijkse aandeelhouders van mei zei de inmiddels vertrokken commissaris Abel Slippens vertrouwen te hebben in de zoektocht naar een nieuwe accountant. De zogeheten tenderprocedure was op dat moment al in volle gang. In november vorig jaar dacht Value8 vervolgens nog dat jaar een accountant te kunnen aanstellen.



Strafbankje

Beursgenoteerde ondernemingen moeten voor 1 mei een jaarrekening met accountantsverklaring publiceren over het voorgaande boekjaar. Lukt dat niet, dan verbant beursuitbater Euronext een bedrijf naar het strafbankje.



Dat overkwam Value8 al eens in 2017. Toen tekende de toenmalige accountant Mazars pas eind november 2017 de jaarrekening over 2016 af, ruim een half jaar te laat. Vorig jaar overkwam bijvoorbeeld Oranjewoud en stamcelbank Esperite hetzelfde.



Om niet te hoeven vrezen voor zo’n sanctie, koos Value8 voor een onorthodoxe maatregel. Door een aanpassing van de statuten telt het boekjaar 2019 van de investeringsmaatschappij namelijk 730 dagen en eindigt pas op 31 december 2020. Het haalt de druk er enigszins af om snel een nieuwe accountant te strikken die dan binnen enkele maanden de jaarrekening moet aftekenen. Enige spoed was geboden. Het oude boekjaar zou immers op 31 december 2019 eindigen. De aandeelhoudersvergadering moest daarom nog snel tussen Kerst en de jaarwisseling plaatsvinden.



Ook mediabedrijf IEX en MKB Nedsense, ondernemingen waarin Value8 een meerderheid heeft en vertegenwoordigers heeft afgevaardigd voor sleutelposities, gingen op diezelfde dag over tot eenzelfde statutenwijziging.



Aandeelhouders zullen geen nadeel ondervinden van het verlengde boekjaar, zo meldde De Vries. Er zal halverwege het jaar een informatiedocument komen waarin de gang van zaken wordt gepresenteerd, gevolgd door een informele aandeelhoudersbijeenkomst.