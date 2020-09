Aandeel MOREFIELD GROUP AEX:MORE1, CWN814651014

Niet via de achterdeurDeelnemers moesten dus een inschatting maken van de kwaliteiten en plannen van het team achter DSCO. Euronext en de Autoriteit Financiële Markten eisten dat de risico's en onzekerheden omstandig werden uitgelegd, voordat ze hun zegen gaven aan de beursgang van het vehikel. Daarom was er geen sprake van een lege beurshuls: DSCO zat vol met geld (€55 mln) en had bovendien al veel papierwerk geregeld. Vandaar dat DSCO-bestuurder Hoek spreekt over een entree via de voordeur.Dat is een belangrijk verschil met een entree via de achterdeur: de omgekeerde beursgang of reverse listing. Daarbij neemt een beursaspirant een bestaande notering over, waaruit de eerdere activiteiten zijn verdwenen. Op die manier kan een aandeelhouder van bijvoorbeeld een mediabedrijf eindigen met een stuk van een afvalverwerker. Eind 2017 legde Euronext deze route na meerdere problematische episodes aan banden.Zo blijft de spac over als instrument om kleinere bedrijven naar het Damrak te brengen. Een andere mogelijkheid is een zogeheten direct listing, waarbij een bedrijf een notering krijgt zonder dat het vers kapitaal ophaalt. Een recent voorbeeld daarvan is het (weliswaar nogal grote) Prosus, een dochterbedrijf van het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers.Lagere prijsAls de transactie definitief rond is, zal moeten blijken hoe het beursfonds, met de nieuwe ticker (beurscode) CMCOM, presteert. Het techbedrijf heeft een flinke zak geld opgehaald, en kan een groot agendapunt afvinken. Voor de komende jaren mikt CM.com op 30% autonome groei. De verrassend ingestapte investeringsmaatschappij Teslin houdt het op 25%.De lager uitgevallen waardering lijkt ruimte te bieden voor een koersstijging. 'Het is een goede zaak dat een notering die niet leek door te gaan, nu bij een lagere prijs wel lijkt te lukken', zegt belegger Willem Burgers van het Add Value Fund.Genoeg handel?Maar er spelen ook technische factoren. Hoewel in principe twee derde van de aandelen op de markt komt, is het nog maar de vraag hoeveel handel er zal zijn. Als de investeerders van DSCO in het groeiverhaal van CM.com geloven, waarom zouden ze dan (snel) verkopen? Hoek wijst erop dat de investeerders al winst kunnen boeken via de toegekende warrants, en ook Van Vlerken denkt dat er wel degelijk gehandeld gaat worden. Daarbij is het volgens marktkenners zaak dat CM.com in beeld blijft bij beleggers, en bijvoorbeeld binnen afzienbare tijd opnieuw geld ophaalt.Loopt het team achter DSCO zich al warm voor de volgende ronde? 'Het ziet er goed uit, maar het moet wel eerst een succes worden,' zegt Hoek. 'Maar het is niet zomaar dat we in ons logo “Dutch Star Companies” in donkerblauw schrijven, en “One” in lichtblauw. Als we dit kunnen herhalen, zullen we dat zeker niet laten.'