Maanlandingen, nep of echt?20 juli 2019 Hans van Zon BuitenlandMaanlanding.Maanlanding.Op dinsdag 16 juli 1969 vertrokken Neil Armstrong, Edwin 'Buzz' Aldrin en Michael Collins met de Apollo 11 van Cape Canaveral in Florida. Na drie dagen kwamen ze aan bij de maan. De belangrijkste argumenten van de complotdenkers en de reactie van NASA.1. De vlagDe eerste vlag op de maan zou hebben gewapperd. Dat kan niet want er is geen wind op de maan. Volgens NASA wappert de vlag omdat de twee astronauten die in beweging hebben gezet. Zij hebben de stok heen en weer gewrikt bij het in de bodem zetten. Op de maan is weinig zwaartekracht en geen luchtweerstand om de vlag snel tot stilstand te brengen.2. Geen sterrenEr hangen geen wolken om de maan en toch zijn er op alle foto's geen sterren te zien. Volgens NASA kan de camera de sterren niet waarnemen. Hun licht is veel zwakker dan de reflectie van de zon door de witte ruimtepakken.3. Dezelfde achtergrondFoto's van de Apollo 15-missie zijn op kilometers afstand van elkaar genomen en hebben toch dezelfde achtergrond. NASA: de maan is veel kleiner dan de aarde. Daarom lijkt de horizon veel dichterbij.4. Letter COp een gefotografeerde maansteen is een letter C te zien. Bij de opnames is vergeten die steen goed te leggen. NASA: ofwel heeft iemand de letter achteraf erop gezet, of er is bij het ontwikkelen een haartje blijven hangen.5. StralingDe astronauten zouden tijdens de vlucht gekookt worden door de Van Allen-stralingsgordel tussen aarde en maan. NASA: de passage ervan gaat zo snel dat er nauwelijks straling wordt opgenomen (0,1 procent van de dodelijke hoeveelheid).6. BewegingSpeel je de filmbeelden 2,5 keer zo snel af, dan bewegen de astronauten zich in het ritme van de zwaartekracht op aarde. Sprongen zouden zijn gefaked. Het verweer: er was toen geen apparatuur om dat te kunnen simuleren. Een sprong op de maan heeft verschillende snelheden: je gaat sneller de lucht in, maar de landing duurt langer.7. SchaduwOp foto's valt schaduw in verschillende richtingen, terwijl er één lichtbron is: de zon. NASA: Het grillige landschap kan een oorzaak zijn van onregelmatige schaduw.