Best interessant wat hier gebeurt. DSCO heeft geld opgehaald en o.a. hiermee wordt CM.COM ingelijfd. Of dit allemaal gaat plaatsvinden daarover wordt binnenkort gestemd. Er zijn ook een aantal kapitaalkrachtige bronnen aan boord geklommen zodat er veel geld is waarmee CM.COM verder uitgerold kan worden. De koers staat op €11.90 maar ik heb niet het inzicht of dit een interessant niveau is om in te stappen. Misschien iemand anders die dit aspect kan belichten?

