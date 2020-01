Docdata « Terug naar discussie overzicht

‘Airbnb van het parkeren’ wekt onrust in Den Haag en Amsterdam: raadsleden noemen app illegaal



De nieuwe app Lekkerparkeren heeft kwaad bloed gezet bij de gemeentes Amsterdam en Den Haag. De start-up moet volgens de twee Amsterdamse initiatiefnemers ‘het Airbnb van het parkeren’ worden, maar raadsleden in de twee steden noemen de app ‘illegaal’ en stellen dat hij ‘misbruik’ maakt van een parkeerregeling voor bezoekers.

De app werkt zo: in grote steden als Amsterdam en Den Haag kunnen bewoners bij de gemeente voor een paar tientjes per jaar parkeerkorting voor eigen bezoek aanvragen, omgezet in parkeeruren. In het geval van Den Haag: voor twintig euro per jaar krijgen Hagenezen 300 parkeeruren waarmee persoonlijk bezoek tegen een gereduceerd tarief de auto kwijt kan.



Inwoners kunnen deze parkeeruren via Lekkerparkeren aan onbekenden doorverkopen. ,,Veel inwoners houden jaarlijks vele tientallen bezoekersuren over’’, legt oprichter Vincent Biekman uit. ,,Die vervallen als het nieuwe jaar begint. Zo kun je er juist geld mee verdienen. En gebruikers van die uren kunnen daardoor goedkoper parkeren, het bespaart in Den Haag 40 procent.’’



De app is overal in het land te gebruiken, maar vooralsnog hebben voornamelijk mensen uit Amsterdam en Den Haag hun parkeeruren aangeboden.



De vergunning is niet overdraag­baar. Wie hier aan meedoet, riskeert dat de gemeente de bezoekers­ver­gun­ning intrekt

Robert van Asten, Wethouder in Den Haag



Bewoners die hun uren verkopen, kunnen dit doen voor 60 procent van het parkeertarief dat de gemeente in de betaalautomaat rekent. In het centrum van Den Haag betaal je dan bijvoorbeeld niet 4,50 per uur, maar slechts 2,60 euro. Dit bedrag gaat naar de verkoper die de bezoekersvergunning beschikbaar stelt. Lekkerparkeren verdient 22 cent per transactie.



Dat doorverkopen van parkeeruren is echter níet de bedoeling van de regeling, aldus de Haagse mobiliteitswethouder Robert van Asten (D66). ,,De vergunning is niet overdraagbaar. Wie hieraan meedoet, riskeert dat de gemeente de bezoekersvergunning intrekt’’, vertelt hij aan deze site. In de voorwaarden van de vergunning staat ook aangegeven dat deze ‘niet overdraagbaar’ zijn. Ook CDA, D66 en CU/SGP hebben al hun bezwaren geuit in de Haagse raad.



Illegaal



Amsterdam sluit zich aan bij de bezwaren uit de Hofstad. Het Amsterdamse raadslid Dennis Boutkan (PvdA) noemt de parkeerapp ‘illegaal’ en stelt dat deze ‘misbruik maakt van een regeling die juist is bedoeld om parkeren door bezoekers aan Amsterdamse bewoners aantrekkelijk te houden’. Een gemeentewoordvoerder waarschuwt dan ook dat de bezoekersvergunning voor eigen bezoek is en niet voor commercieel gebruik. ,,Als de vergunning wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de vergunning is verleend, dan kan de gemeente deze intrekken.’’



De start-up heeft al aangegeven het niet eens te zijn met de uitleg van Den Haag en Amsterdam en gaat ‘gewoon’ de markt op met de app. Het is niet duidelijk hoe de twee gemeentes gaan handhaven op het illegaal doorverkopen van parkeeruren en of er juridische stappen volgen tegen de makers van Lekkerparkeren.