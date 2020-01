Waar komt 'uw' 'geld' eigenlijk vandaan? Uhhhh U gaat naar een bank, U vraagt een lening aan, er wordt een bedrag ingetoetst in een computer, er worden geen munten of goud verplaatst etc. En voila! Er is geld gecreerd uit het NIETS! (Money out of thin air!) En er is dus een schuld gecreerd gemaakt van jawel LUCHT! en tsja kunt u de (niet bestaande) schuld niet betalen, dan int de bank uw goederen en voila! de bank is weer een stuk rijker! Lucht ingeruild voor uw waardevolle goederen. Hoe crimineel is dat? Ja ja ik weet het fractional bla bla bla. Maar het is gewoon ordinaire oplichterij. Maar ja, aan de top van de banken barst het van de psychopaten, dus dit kan allemaal.

