Handel met voorkennis mag gewoon, dus je benoemt geen probleem. Daarnaast bestaan er gesloten periodes, en geldt er voor insiders een meldplicht. Conclusies over de belegging, ik kijk er eigenlijk niet eens naar, komen voor je eigen rekening. Volgens mij weet jij niet of ik als kopende CFO vertrouwen heb, of vertrouwen probeer uit te stralen. Er kunnen inderdaad allerlei redenen zijn om niet in "eigen" aandelen te handelen, zoals het zelfs willen vermijden van de schijn van misbruik van voorkennis, of omdat er genoeg alternatieven zijn en je uit oogpunt van risico niet met het salaris én gespaarde vermogen afhankelijk wilt zijn van één bedrijf, of omdat je geen optieregeling of aandelenregeling hebt en zo niet aan aandelen komt. Ik zou overigens ook terughoudend zijn met het beleggen in de eigen werkgever, en straal vertrouwen liever op andere manieren uit.

Zoals in het onderwerp staat. Vraag me dit af. Of het dus is dat sommige CEO's eigen aandelen niet aanschaffen van eigen geld omdat hij/zij geen vertrouwen heeft in het aandeel of bang voor handelen met voorkennis?

