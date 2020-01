Beste beursgenoten,



Stel, shit hits the fan in het middenoosten en we gaan net als de voorgaande beurs crashes 1 tot 2 jaar dalen. (2000/2008)



Stel je wil hiervoor graag een lang lopende (deep) out of the money put optie kopen op de index.



In alle optie boeken/websites die ik gelezen heb staat beschreven hoe opties werken, wat de risico's zijn en wat je maximale verlies / winst is. Maar wat ik echt nergens kan vinden is, hoe ver je best je out of the money of at the money opties kan kopen, en beter wat langer lopend of toch minder lang of safe te spelen ?



Hiervoor wil ik graag de ervaring van jullie vragen. Het is me duidelijk dat dit enorm risico vol is en maximaal verlies van inleg kan betekenen.



Concreet voorbeeld :



AEX actueel januari 2020 op 600

AEX verwacht juni 2021 op 300

Inleg om makkelijk te rekenen is 1000 euro

Volaliteit zal gaan stijgen door alle gebeurtenissen (hoeveel geen idee)



Volgende opties zijn beschikbaar :



AEX P 18 JUN 2021 200 @ 0.38

AEX P 18 JUN 2021 400 @ 4.07

AEX P 18 JUN 2021 450 @ 7.92

AEX P 18 JUN 2021 500 @ 16.60

AEX P 18 JUN 2021 550 @ 30.33

AEX P 18 JUN 2021 600 @ 49.95



AEX P 18 DEC 2021 200 @ 0.67

AEX P 18 DEC 2021 300 @ 2.00

AEX P 18 DEC 2021 350 @ 3.65

AEX P 18 DEC 2021 400 @ 7.00

AEX P 18 DEC 2021 450 @ 13.05

AEX P 18 DEC 2021 500 @ 23.05

AEX P 18 DEC 2021 550 @ 37.86

AEX P 18 DEC 2021 600 @ 63.00



Onderstaande vragen stel ik om winst maximalisatie te behalen, met enige afweging op risico:



- Verwachting is dus 300, kan je dan beter 200/300/350/400/450/500 kopen voor het beste rendement te halen ? bijvoorbeeld 200 na expiratie levert niets op maar een half jaar voor expiratie wel. Beter om 400 te kopen omdat die 'zeker' in the money komt bij aex 300 en dus waarde 100 zal zijn. Mijn huidige berekeningen lijken best voor AEX P 18 DEC 2021 350 maar dit is zonder volaliteitswijzigingen/tijdsverloop.

- Sommige berekeningen laten me een winst zien van 1000 % (inleg x 10) zien (DEC2021), anderen tot 2500 % (inleg x 25) (JUN2021). Zitten mn berekeningen er volledige naast en is het in de praktijk toch maar maximaal een paar keer over de kop ? Wat is de impact van de volaliteit ? Berekening hieronder weergegeven.

- Kan je best kopen met expiratiedatum DEC 2021 en in jun 2021 de opties verkopen ? Risico is lager als het verdere datum betreft, dus minder winst natuurlijk.

- Zijn er andere websites waar goede voorbeelden staan beschreven en niet algemene optie praat ?

- Is er ergens een excel / website waar je wat berekeningen kan maken ?





Voorbeeld berekening



koop 3 x AEX P 18 DEC 2021 350 @ 3.65 = 3 x 100 x 3.65 = 1095 euro

verkoop 3 x AEX P 18 DEC 2021 350 @ 55 = 3 x 100 x 55 = 16500 euro

winstverhouding 16500/1095 = 1500 % of 15x inleg