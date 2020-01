Aangezien niemand een reactie wil plaatsen; hierbij mijn antwoord:



Stel dat je in aandelen belegt met een portefeuille van 100.000 Euro; uit het oogpunt van risicospreiding verdeeld over 20 aandelen van ca. 5.000 Euro.



Een van de 20 aandelen is RDS. Je ziet dat de koers van RDS vandaag en gisteren sterk oploopt en denkt ik ga hierop winst nemen en omzetten in AFA, want die is flink gedaald. Nu weet je nog niet of Iran met een reactie komt op de droneaanval van de V.S. en besluit daarom nu een halve positie in AFA in te nemen (dus voor 2.500 EURO) en na de reactie de andere 50%.

Kortom: 5.000 Euro is de standaardgrootte in jou portefeuille.