Arcadis « Terug naar discussie overzicht

FD 3-1-2020



De geldverbrandingsinstallaties van Arcadis



Afscheid nemen van slecht betalende klanten in het Midden-Oosten? Check. Weg uit landen waar weinig te verdienen is? Check. Efficiënter worden? Check. Eindelijk af van die biomassacentrales op Braziliaanse vuilnisbelten? Check!



Als Arcadis-ceo Peter Oosterveer terugkijkt op 2019 moet het met gemengde gevoelens zijn. De dagelijkse business van het advies- en ingenieursbedrijf verbetert ontegenzeggelijk. De belangrijke Noord-Amerikaanse en Europese markten draaien goed en de resultaten zijn goed. Slechts één dossier bleef stinken: Alen, de joint venture in Braziliaanse biomassacentrales. Reden voor Oosterveer om in december met een forse voorziening op papier een streep te zetten door Alen.



Waar aandeelhouders vorig jaar nog schrokken van een eerdere afboeking, geven ze dit jaar geen krimp. Het aandeel Arcadis staat nu hoger dan voor de mededeling.



De installaties van Alen winnen methaan uit de vuilnisbelten van São Paolo en Rio de Janeiro en zetten dit om in energie en gas. Jammer genoeg is er alleen meer dan methaan verbrand. Sinds 2014 stopte Arcadis direct en indirect bijna €140 mln in een bedrijf met amper omzet, flinke investeringen en operationele verliezen. Arcadis verstrekte aandeelhoudersleningen, stond garant bij banken en investeerde in de afbouw van de centrales.



Let wel: Arcadis is met 49,99% de minderheidsaandeelhouder. Het Braziliaanse JMalucelli Energia bezit de rest, maar het geld komt vooral van Arcadis. In 2019 zou met de verkoop van de installaties dan toch de verlossing volgen. Maar opnieuw schreed de tijd voort.



Beperkte zeggenschap, financiële eindverantwoordelijkheid en een haperend verkoopproces. Vorig jaar boekte Arcadis om die reden al €53 mln af. En rats, nu gaat de pleister er helemaal af. Arcadis investeert niets meer en met een voorziening van €85 mln zijn de bankgaranties volledig afgedekt. Alen is waardeloos, althans in de boeken van Arcadis.



Zo is het na jaren van pappen en nathouden plotseling power play. Waarom? Is het de accountant die aandringt? Of is Arcadis het zat om door JMalucelli, Braziliaanse partners en potentiële kopers te worden gezien als suikeroom, eentje die blijft geven om geen verlies te nemen? Het lijkt op het laatste. Volgens Oosterveer vielen de biedingen tegen. Naar verluidt werd Arcadis zelfs gevraagd om aanvullende investeringen.



Arcadis heeft na het signaal 'tot hier en niet verder' weinig meer te verliezen. JMalucelli en de andere belanghebbenden in de biomassacentrales des te meer, willen zijn iets van hun eigen geld terugzien. De Brazilianen hebben een halfjaar. Midden 2020 loopt de bankschuld af. Wellicht zorgt die druk ervoor dat Arcadis nog iets terugkrijgt van het geld dat in Brazilië is verbrand.