Takeaway.com « Terug naar discussie overzicht

Uitgelicht: Takeaway voert spannende overnamestrijd met ProsusFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSDelivery Hero AG70,56 0,00 0,00 % Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra)Just-Eat Holding PLC£ 8,514 0,166 1,99 % London Stock ExchangeProsus NV68,33 1,80 2,71 % Euronext AmsterdamTakeaway.com83,70 1,50 1,82 % Euronext Amsterdam(ABM FN-Dow Jones) Takeaway.com heeft zichzelf afgelopen jaar in de kijker gespeeld als veelvraat met de acquisitie van Delivery Hero in Duitsland en de voorgenomen overname van het Britse Just Eat, waarbij de Nederlandse maaltijdbezorger flink in de weg werd gezeten door beursnieuweling Prosus.Eind 2018 kondigde Takeway.com al een grote overname aan, namelijk de acquisitie van de Duitse activiteiten van Delivery Hero. Voor deze overname betaalde Takeaway ongeveer 930 miljoen euro, waarvan 508 miljoen euro in contanten, aangevuld met 9,5 miljoen aandelen Takeaway. Begin dit jaar lanceerde de Nederlandse maaltijdbezorger een emissie om de overname te financieren. In maart rondde Takeaway.com de overname af.Stap 2In juli werd bekend dat Takeaway.com een eventuele combinatie met concurrent Just Eat aan het onderzoeken was. Als een verrassing kwam de interesse niet. In februari van dit jaar drong investeringsmaatschappij Cat Rock al aan bij Just Eat op een fusie met branchegenoten. Cat Rock bezat op dat moment 13,0 miljoen aandelen Takeaway en een belang van 1,9 procent in Just Eat.In juli kwam ook het hoge woord eruit en sloot Takeaway een voorlopige overeenkomst over de fusie met Just Eat.Premie van 15 procentOnder de afspraken kregen aandeelhouders van Just Eat voor elk aandeel dat zij bezitten 0,09744 aandeel Takeaway.com. Dit waardeerde Just Eat op 731 pence per aandeel, hetgeen een premie vertegenwoordigt van 15 procent ten opzichte van de slotkoers op 26 juli. Aandeelhouders van Just Eat zouden na de deal circa 52,2 procent van de combinatie in handen krijgen en aandeelhouders van Takeaway.com de resterende 47,8 procent.Analisten leken te spreken over de combinatie, waarbij onder meer de lage premie als positief werd genoemd. Bovenal zal de fusie voor de nodige schaalvoordelen zorgen. CEO Jitse Groen van Takeaway rekent daarbij op hogere marges na de fusie.Beleggers bleken in de eerste instantie minder enthousiast en het aandeel Takeaway stond eind juli en in de eerste dagen van augustus flink onder druk. In de tussentijd kwamen ook cijfers over de ordergroei, die in de eerste zes maanden van dit jaar 70 procent bedroeg.Geen gelopen raceAnalisten van Peel Hunt noemden een overname nog geen gelopen race en dat beleggers rekening moeten houden met een concurrerend bod. Bovendien uitten diverse aandeelhouders, waaronder Aberdeen en Eminence, in de media kritiek op het overnamebod, dat niet de volle intrinsieke waarde van Just Eat zou weerspiegelen.De koers van Takeaway.com kwam verder onder druk te staan nadat Delivery Hero drie miljoen aandelen wilde verkopen. Toen al werd gespeculeerd dat beursnieuweling Prosus, dat aandeelhouders is van Delivery Hero, met opzet de koers van Takeaway wilde drukken omdat het zelf zou azen op Just Eat. Immers betekent een dalende koers van het aandeel Takeaway, dat de geboden prijs ook lager wordt.Prosus betreedt strijdtoneelDe vermoedens bleken te kloppen, toen Prosus eind oktober een bod deed op Just Eat. Prosus was toen bereid 7,10 pond per aandeel Just Eat in contanten te betalen. Dat is een premie van ongeveer 20 procent ten opzichte van het bod van Takeaway.com en de slotkoersen van 21 oktober.Just Eat wilde er niets van weten en bleef achter een fusie met Takeaway.com staan. Tegelijk besloot laatstgenoemde om het bod niet te wijzigen, ondanks dat de waarde van het bod in lijn met de aandelenkoers van Takeaway was gedaald.Prosus sloeg wel terug en verhoogde het bod naar 7,40 pond per aandeel. Prosus zou zijn bod gestand doen, zodra een meerderheid van de aandelen is aangemeld, dus bij 50 procent plus één aandeel. De zekerheid van de transactie steeg daardoor significant, volgens Prosus, aangezien voorheen een hogere acceptatiedrempel werd gehanteerd.ING stelde dat Prosus inderdaad de druk opvoerde bij Takeaway. Volgens de analist waren er twee opties voor Takeaway.com, namelijk zelf het bod op JustEat verhogen of een deal sluiten met Prosus over een verdeling van de Britse maaltijdbezorger. Hesselink is namelijk van mening dat Prosus het meest geïnteresseerd is in het minderheidsbelang van JustEat in iFood. Prosus heeft zelf namelijk al een meerderheidsbelang in iFood.De analisten van Jefferies waren van mening dat, als het erop neerkomt, het bod van Prosus uiteindelijk onweerstaanbaar zou zijn voor aandeelhouders van Just Eat. Maar tot dan toe hield Just Eat de boot af en bleef het achter Takeaway.com staan.Hoger bodToch kwam er wel een hoger bod van Takeaway. Takeaway bood uiteindelijk omgerekend 9,16 Britse pond per aandeel Just Eat. Prosus is bereid om 8,00 pond per aandeel te betalen, in contanten.ING denkt dat Takeaway nog steeds aan het langste eind zal trekken, ondanks dat de deal minder aantrekkelijk is geworden voor de aandeelhouders van Takeaway omdat het overnamebod omhoog moest. Na de fusie krijgen de huidige aandeelhouders van Just Eat namelijk een belang van 57,50 procent in het fusiebedrijf. Dat was bij de eerdere bieding nog circa 52 procent.Het aandeel Takeaway.com won afgelopen jaar circa veertig procent, terwijl Prosus circa twaalf procent inleverde sinds de beursgang in september dit jaar.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.