Chinese aandelen « Terug naar discussie overzicht

Hey allemaal,Hier een paar updates van Razer op CES in Las Vegas vorige week. Een aantal dingen zullen de markt misschien geeneens halen, maar we hebben een paar winnaars in ons midden.Ooit controllers voor je mobiel gewild,Een stuk netter in uitstraling en het heeft gewonnen in de categorie;**Best Gaming Product** en **People's Choice**.Hieronder een filmpje/mini-review(3min).De prijs zal rond zijn voorganger komen, rond de $100.Hier zijn voorganger in de RazerStore: www.razer.com/gaming-controllers/raze... Iedereen heeft een mobiel, en veel console of pc games draaien ook op een telefoon. Geniaal van Razer dus om een nieuwe controller ervoor te bedenken.Daarnaast hebben we natuurlijk een vlagschip van Razer die een eervolle vermelding heeft gekregen. Klein en compact, maar toch een monster van een pc in je zak.Ik wil als laatste melden de Razer TomaHawk, een kleine maar strakke behuizing voor de persoon die vaak zijn pc verplaatst, die een laptop te compact vind, en/of geen plek heeft voor een grote tower-kast in zijn kamer.Razer Tomahawk first look at CES 2020(2min)This Gaming PC Is DIFFERENT! Razer Tomahawk Changes The Game(6min)Natuurlijk waren er nog twee concepten die ik kort even vernoem, een 5G Home router en een Eracing Simulator. Te zien in de bovenste link.Hopelijk een fijne post zo en allen weer even geïnformeerd.Fijne avond! H&W