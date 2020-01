Euronav « Terug naar discussie overzicht

PB van vandaag:



"Sale & Leaseback van drie VLCC's



Antwerpen, België, 2 januari 2020 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav” of de “Vennootschap”) kondigt aan een sale & leaseback-overeenkomst te hebben gesloten met Taiping & Sinopec Financial Leasing Ltd Co, met betrekking tot drie VLCC’s. De drie VLCC’s zijn de Nautica (2008 – 307.284), de Nectar (2008 – 307.284) en de Noble (2008 – 307.284), allen gebouwd op de Dalian scheepswerf. Euronav heeft de schepen ‘en-bloc’ verkocht voor 126 miljoen USD.



De transactie leverde een meerwaarde op de verkoop van ongeveer 23 miljoen USD. De transactie zal worden geboekt als een operationele lease onder IFRS. De vrij beschikbare cash gegenereerd door deze verkoop na de terugbetaling van de bestaande lening bedraagt 66,6 miljoen USD. De schepen werden op 30 december 2019 geleverd aan hun nieuwe eigenaars. Arctic trad in deze transactie op als enige financiële adviseur.



Euronav heeft de drie schepen na verkoop terug opgenomen in haar vloot onder naaktrompbevrachtingscontract1 van 54 maanden aan een gemiddeld tarief van 20.681 USD per dag per schip. Aan het einde van het naaktrompbevrachtingscontract zullen de schepen aan hun eigenaars worden terug geleverd. Euronav beschikt over aankoopopties die uitoefenbaar zijn na afloop van het eerste contractjaar.



Hugo De Stoop, CEO van Euronav: “Euronav is erg tevreden dat het deze transactie heeft kunnen sluiten met een vooraanstaande Chinese tegenpartij. In lijn met ons beleid op het vlak van vlootvernieuwing zijn we erin geslaagd een uitstekende prijs te verzekeren voor deze schepen en behouden we de mogelijkheid de vrijgekomen geldmiddelen te herinvesteren in jongere tonnage. Ondertussen blijven we optimaal aanwezig in de momenteel sterke vrachtmarkt die zich naar onze mening slechts in het beginstadium bevindt van een aangehouden cyclus met hoge cashflows.”