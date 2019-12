TomTom « Terug naar discussie overzicht

Ook een happy new year to everybody maar voor TomTom is het toch huilen met de pet op. Het afgelopen decennium hebben ze zeer slecht gepresteerd. De business was very hot maar ze hebben er niet van geprofiteerd. Tomtom is zelfs gedegradeerd naar de ASCX fonds en mag zich nu meten met Pharming, etc. Zal nog een uitdaging worden voor Tomtom om dit fonds de komende jaren te gaan verslaan. Het management moet zich schamen over het aandeelhouderswaarde creëren. Dit is totaal mislukt en het is nog maar de vraag of het nu de komende jaren wel gaat lukken. Tomtom heeft de aandeelhouders nodig gehad om te overleven maar lijkt ze nu te laten vallen als een baksteen! Dit verdiend geen lof en schoonheidsprijs. Onze beleggingsclub is dus ook behoorlijk teleurgesteld in Goddijn en zijn maten. Ze verdienen de koude douche over de afgelopen jaren. Kijken of ze in het nieuwe decennium wel aandeelhouderswaarde kunnen creëren. Iedereen een fijne jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar!