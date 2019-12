Pharming « Terug naar discussie overzicht

PHARMING INDEX MAANDDRAAD JANUARI 2020 EN HANDIGE TIPS:

Beste Pharming forum posters en lezers,Allereerst wens ik jullie allemaal een goede gezondheid en super Pharming jaar toe.We hebben al een fantastisch jaar achter de rug. Vorig jaar een koerssprong van +81 cent (+106.93%).Hoe deed Pharming het de afgelopen jaren? Onderstaand een overzicht van het jaar, jaarvolume, slotkoers per eind december en de procentuele verandering t.o.v. het jaar daarvoor.Jaar__Volume_________Koers__Verandering in %2019__2,517,554,288__1.630__+106.93%2018__4,375,283,747__0.7575__-33.4%2017__4,522,545,613__1.132__+421.7%2016__596,104,326__0.217__-23.0%2015__885,446,430__0.279__-27.5%2014__5,736,916,195__0.389__+172.0%2013__1,684,468,457__0.143__-42.8%2012__340,918,698__0.250__-69.5%2011__149,414,355__0.820__-60.4%2010__141,430,712__2.07__-54.0%2009__15,775,947__4.50__+30.0%2008__11,187,259__6.43__-51.3%2007__25,822,101__13.20__-68.5%2006__17,725,130__41.90__+3.7%2005__36,981,708__40.40__+98%2004__10,289,286__20.40__+53.4%2003__2,553,485__13.30__+107.8%2002__784,994__6.40__-37.9%2001__1,492,175__10.30__-80.4%2000__727,086__75.50__-21.4%1999__ geen data__96.00Qua volume is 2014 het absolute topjaar, qua procentuele stijging is dat 2017.Nog over de grote volumes, in 1998 ging Pharming naar de beurs, er werden 4.1 miljoen aandelen uitgegeven. Omdat Pharming alsmaar geld nodig had (en geen verkopen) stond de aandelen pers al flink aan. In 2007 stonden er 91 miljoen uit Dit liep uit naar 3.7 miljard (373.5 miljoen nieuwe aandelen). (6 maart 2014). Op 5 maart 2013 was er een Reverse Split. 10 oude aandelen voor 1 nieuw aandeel. De koers ging met een factor 10 omhoog. Heden heeft Pharming 629,261,968 aandelen uitstaan.Hoe ging het op het forum het afgelopen jaar? Je kan wel stellen dat het een behoorlijk wisselend jaar qua stemming was. Velen goede posters hebben afscheid genomen van de IEX, een beweging die al vorig jaar in gang was gezet. De reden zal ik niet (opnieuw) benoemen, iedereen weet wel waar ik het over heb. De communicatie vanuit Leiden wordt ook beter. Er zijn seminars geweest, en Sijmen de Vries ging (gaat) ook weer het land in, de z.g. Investor tours, zie link: www.pharming.com/investors/investor-t... Ook heel bijzonder was de “PharmingForum” dag in Gilze en Rijen. Georganiseerd door de buren. Zie link:Wij zullen moeten wachten op de €2.00 BBQ. :-) (wie o wie gaan dat organiseren?)Verder werd in 2019 de dagkoers raad wedstrijden georganiseerd. Een gratis versie, en een betaalde versie. Beiden “lopen” zeer goed, en er zal zeker een vervolg in 2020 komen.Verder wil ik jullie aandacht nog op een aantal informatieve en leuke draden vestigen.De linkjes zijn nu geactualiseerd, en verwijzen naar de laatste post in de draad. (dit zal veranderen in de loop van het jaar natuurlijk)Het eindveiling draadje (vanaf okt-2012) Geeft de dagelijkse weergave van de eindveiling tussen 17.30-17.35 weer.(vanaf nov-2012) Een wekelijks overzicht van de koersmutaties per week, maand en YTD.(uitstaande aandelen overzicht vanaf 31-12-2009)Geeft een opsomming van de dagelijkse slotstanden vanaf 8 december 2016 weer)(vanaf maart 2016). Verzamel draad met belangrijke/wetenswaardige informatie.(vanaf nov-2017) Titel spreekt voor zich.(vanaf feb-2016) Titel spreekt voor zich.(vanaf aug-2016) Titel spreek voor zich.Andere Biotech en Pharma informatie.Ultieme muziek draad (per 24 december 2019 over de 300,000 views heen)(vanaf aug-2017) Alle FD artikelen over Pharming sinds 14 juli 2016belangrijk orgaan voor goedkeuringen van medicijnen in Europa!(positie shorters in Pharming daar deze veel besproken wordt op het forum en tot veel discussie leidt.)Fijne maand toegewenst en houd het hier gezellig en informatief op dit forum !!!!!Met vriendelijke groet,Hans(Gebruikte bronnen: IEX, FD.nl, Wikipedia, Pharming.com en andere bronnen, zie hierboven)