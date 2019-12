Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) « Terug naar discussie overzicht

quote: DeZwarteRidder schreef op 31 dec 2019 om 13:23:

Flinke omzetgroei en winst voor Alumexx



Gepubliceerd op 23 sep 2019 om 18:26 | Views: 2.449



Flinke omzetgroei en winst voor AlumexxGepubliceerd op 23 sep 2019 om 18:26 | Views: 2.449

Leuk, gaan we oude persberichten herhalen?Het lege beursfonds Phelix heeft een nieuwe bestemming gevonden: steigers, trappen en ladders voor doe-het-zelvers. Als de aandeelhouders vandaag akkoord gaan, valt de overname van Alumexx nog net niet onder de nieuwe transparantieregels van Euronext. Die timing vindt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verdacht.Een voormalig afvalverwerkingsbedrijf dat overstapt op klimmaterialen voor particulieren, wat is daar aan de hand? Volgens ceo Selwyn Duijvestijn is het de vondst van een nieuwe trend: opvouwbare steigers voor in het tuinhuisje.De Vereniging van Effectenbezitters zet daar vraagtekens bij. Dat komt vooral door de timing van de overname van het kleine bedrijf, ook wel een omgekeerde overname of 'reverse listing' genoemd. Vanaf januari vereist Euronext daarbij meer transparantie. VEB-woordvoerder Eric van den Hudding: "Het kan toeval zijn, maar waarom moet dit zo vlak voor de jaarwisseling?"AfsnijdrouteEen klein bedrijf als Alumexx kan normaal gesproken niet zomaar de beurs op. Daar moet een strenge controle van de bedrijfscijfers van de afgelopen jaren aan vooraf gaan. Een afsnijdroute is een overname door een reeds beursgenoteerd bedrijf, zoals Phelix.Phelix zat toevallig net verlegen om invulling, want het was een zogenoemde 'lege beurshuls'. "De eerdere afvalverwerkingsbedrijven van Phelix moesten worden afgestoten, deels omdat ze failliet gingen", vertelt ceo Selwyn Duijvestijn. "Het afgelopen jaar waren we daarom op zoek naar nieuwe activiteiten."AfgesplitstDuijvestijn vond ze in steigers, trappen en ladders voor doe-het-zelvers. Onder de naam Alumexx splitst deze particuliere tak zich af van ASC Group, met vooral klimmaterialen voor professionals. "Het gaat bij Alumexx om trappetjes, ladders en steigers die mensen thuis gebruiken", zegt Duijvestijn.Dakgoot reinigenDat geldt volgens Duijvesteijn zelfs voor steigers. "We zien een opkomende trend onder particulieren. Mensen met een vrijstaand huis die regelmatig de dakgoot moeten reinigen bijvoorbeeld. De steiger kun je helemaal opklappen en in het tuinhuisje zetten."Alumexx heeft nu een omzet van 1,5 miljoen euro, zegt Duijvestijn. "Dat is nog bescheiden, maar de groei is behoorlijk geweest in 2016 en in 2017 en dat kan snel doorgroeien. Ze willen uitbreiden naar de VS en Europa,"TransparantieDe precieze cijfers over de groei van Alumexx zijn moeilijk te achterhalen, want transparantie daarover is nog net niet vereist. Juist daarom is VEB er niet blij mee. "Wij willen meer transparantie als het gaat om resultaten uit het verleden."Volgens de vereniging is de omzet van Alumexx overigens slechts circa één miljoen euro. "Het is de vraag of de beurs een podium moet zijn voor zulke kleine bedrijven. Door de beperkte handel in de aandelen van dergelijke microfondsen, kan de koers bijvoorbeeld makkelijker gemanipuleerd worden."Dubbele petDe VEB is evenmin blij met de nieuwe ceo van Alumexx. Als de overname doorgaat, wordt dat Jeroen van de Heuvel. Van den Hudding: "Maar hij is ook nog ceo van het moederbedrijf ACS. Dan zou hij dus een dubbele pet op hebben."Een accountant moet er volgens de VEB daarom goed naar kijken en waarborgen dat er geen dubieuze transacties tussen de twee bedrijven plaatsvinden. "Dat zou ongunstig zijn voor aandeelhouders."Eerdere switchesHet is niet de eerste activiteitenswitch en naamsverandering van Phelix nv. Het beursgenoteerde bedrijf luisterde eerst naar de naam Inverco, Newconomy en Vivenda Media Groep. Grootste aandeelhouder is MountainShield, waar Duijvestijn zelf verantwoordelijk is voor de strategie.RTL Zetc etc