Miljardair Thomas Kaplan liet zich onlangs bij RealVision ontvallen dat hij goud als perfecte activa ziet momenteel en ziet de koers $3.000-$5.000 halen binnen enkele jaren. Ook Luke Gromen, waar ik een abonnement bij heb, heeft een koersdoel dat veelvouden is van de huidige koers.



Indien je hierin meegaat of niet, beslis je zelf, maar ik denk dat het loont om een bedrijf in portefeuille te hebben dat hier perfect zal van profiteren. Ik heb even moeten zoeken maar denk dit gevonden te hebben. De criteria die ik stelde zijn de volgende:

- Producer

- Lage(re) marges

- Goede jurisdictie

- Noord Amerikaanse (VS of Canada) notering

- Goedkope waardering

- Groeipotentieel

- Financiële sterke positie

- Management met skin in the game



Ik vind dat Fiore Gold (F.V) deze vakjes aanvinkt. Producer in Nevada, geen schulden, marktkapitalisatie van C$50M met een stijgende jaarproductie (+21% in 2019) die momenteel 41.000oz bedraagt. Het afgelopen kwartaal was een zwakkere, wat het aandeel wat onder druk zette tijdens het tax loss seizoen. Zwakker kwartaal door opstart crusher (die aan huidige productie uiteindelijk 6.000-7.000oz zal opleveren) en vooraf aangegeven stijging in strip ratio (2.3/1 in Q4 terwijl de LOM strip ratio 1.6/1 bedraagt). Deze laatste zal vanaf nu terug verbeteren en zelfs richting 1/1 evolueren. Zal een gevoelig effect hebben op productie en cijfers.



Het groeipotentieel bevindt zich 12km van de producerende Pan mijn, hun ontwikkelingsproject Gold Rock. Dit zag begin jaren 90 al productie 75.000oz en begin januari mogen we hierop een PEA verwachten. Ik verwacht daar wel wat van, aangezien het erts verwerkt zal kunnen worden in de Pan mijn wat verderop. De kapitaalsinvesteringen zullen relatief laag zijn. Aangezien de grades dan nog eens 60% hoger liggen dan de Pan mijn, zie ik de PEA positief tegemoet. Het Gold Rock project willen ze in 2022 in productie brengen, wat van Fiore Gold een producer van 100.000oz/jaar moet maken.



Condensed AISC bedroeg in het derde kwartaal ongeveer 1.150/oz en het vierde kwartaal (dat eindigde eind september) zou, door de verhoogde strip ratio en vertragingen met opstart crusher, nóg zwakker moeten zijn. Dit moet al inbegrepen zijn in de koers en vanaf 2020 verwacht ik gevoelige verbeteringen. Door deze lagere marges is dit een ideale kandidaat om in te spelen op een stijgende goudprijs. Bijgevoegd het koersverloop van het afgelopen jaar, waar duidelijk de reactie op goud te zien is sinds de zomermaanden.



De verbeterende strip ratio, verhoogde recoveries, stijgende productie en opstart van Gold Rock zullen op termijn voor extra stuwing zorgen. Eens de marktkapitalisatie dan $150M passeert, kan GDXJ zich ook al opmaken om het aandeel toe te voegen. Cash bedroeg eind juni C$12,8M.