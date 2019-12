Heb net E 200.000 aan erfenis binnen, maar wat te doen?



Huis heb ik al dus moet ik in die verdomde aandelen. Zgn experts rollen over elkaar heen en achteraf blijken ze vaak soortement luchtverkopers tegen provisie die in hun zak neerdaald.



Ik doe iets waar volgens deze experts niets van zal deugen zoals 0% obligaties en doe dus aandelen met zelfs af en toe wat belening erbij.



Volgens mij moet ik als vrij domme belegger het komend jaar redelijk kunnen overleven met



Aankoop Shell voor 50.000. Prostus ofzo ook maar 20.000. SBM doe ik voor 40.000. Dan Boskalis voor 15.000 en Heymans met E 40.000 (natuurlijk regering werkt de bouw naar de kloten, maar schat in: eerder regering failliet en weg dan Heymans. Dan Accys ofzo (naamsverandering zou goed zijn).



Tja wat hebben we nog meer? PLug Power en GE en AMG!



It looks like een zooitje en dat is het ook!



Suggesties and we shall see met "mijn rotzooi "



Groet, Jonas