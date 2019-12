Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

Premium Het beste van De Telegraaf

Kiadis wacht jaren van onzekerheid



Door Johan Wiering

Amsterdam - Na onlangs de ontwikkeling van zijn belangrijkste middel te hebben stopgezet, heeft Kiadis Pharma zijn hoop gevestigd op de bestrijding van veel soorten kanker met immunotherapie. Hoewel er bij analisten weinig kritiek is op het besluit, tonen zij zich over het algemeen terughoudend over het biotechnologiebedrijf.



Kiadis heeft jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van het middel Atir101, dat de kans op succes bij stamceltransplantaties bij leukemiepatiënten moest vergroten. Atir101 begon het echter steeds meer af te leggen tegen een concurrerend middel, dat al op de markt was. Patiënten die bij Kiadis aan de derde klinische fase deelnamen, haakten geregeld vroegtijdig af omdat het andere middel sneller beschikbaar was. Omdat een succesvolle marktlancering steeds onwaarschijnlijker werd, besloot Kiadis de ontwikkeling op 12 november te staken. Dit gaat gepaard met een halvering van het personeelsbestand en een volledige focus op zijn NK-platform. Volgens de eerste testen bestrijden zijn bij donoren vergaarde en vervolgens verrijkte NK-cellen kanker beter dan andere immunotherapieën.



Lage slagingskans



In de loop van volgend jaar, als twee grotere klinische onderzoeken van start gaan, zal duidelijker worden of zijn platform toekomstpotentieel heeft. Omdat de ontwikkeling zich nog in een vroegtijdig stadium bevindt, schatten analisten de slagingskans op hooguit 20% in. Als alles meezit, zal dat op zijn vroegst halverwege 2023 zijn.



In de tussentijd zal Kiadis geregeld geld moeten ophalen. De verwachting is dat dit in de loop van volgend jaar weer gaat gebeuren en waarschijnlijk nog voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Voor grote institutionele beleggers zijn onderhandse plaatsingen geen probleem, omdat zij tegen kortingen van soms wel 20% op de beurskoers nieuwe aandelen kunnen kopen.



Particuliere beleggers moeten echter lijdzaam toezien, zoals in de afgelopen jaren ook het geval was. Alle Nederlandse zakenbanken die Kiadis volgen, hanteren momenteel een verkoopadvies.