Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Mijn opstelling voor 2020 is alsvolgt: 3,9% BlackRock Em Markets Eq Strat Acc 11,2% BlackRock World Technology Fund 3,1% Comgest Growth Mid-Caps Europe 6,2% Dodge & Cox Global Stock Acc 0,1% Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR 1,0% Franklin Templeton Technology Fund Acc 6,3% Fundsmith Equity Fund Feeder Acc 1,7% JP Morgan Global macro Opportunities 1,8% Jupiter JGF European Growth -D- Acc 5,5% Schroder Asian Opportunities Fund C 5,9% W.P. Stewart Holdings Fund Acc 3,0% JPMorgan Emerging Markets Eq -C- Dis 23,3% Morgan Stanley Glb Opportunity Fd -Z Acc 5,0% MS Inv Fd - US Growth 22,0% Cash Ik zou moeten rebalancen maar heb al eerder winnaars te vroeg verkocht. Tech heeft natuurlijk geweldig gedaan in 2019 evenals MS Global Opp, verder geen bleeders maar JPM Macro en MS Inv Fd hebben de rest niet bijgehouden. Ik blijf maandelijks inleggen in aantal fondsen, heb echter geen obligatie fondsen (verwacht weinig van agv lage rente) en ook geen RE fondsen (eigen woning is al mijn grootste investering).

EQUITY 17,8% Schroder ISF Asian Total Return 17,6% Vanguard US Opportunities 8,9% Comgest Growth Europe Opportunities 7,4% SKAGEN m2 (real estate) 7,3% Kempen European High Dividend 3,6% Comgest Growth Emerging Markets BONDS 9,3% Carmignac Unconstrained Global Bonds 6,3% JPM Income Opportunities ALTERNATIVES 11,7% Man AHL Trend Alternative 10,1% JPM Global Macro Opportunities ------------------- Terugblik: 2019 was een goed jaar. Alle fonsen in de plus. Toppers: 1. Comgest Growth Europe Opportunities (YTD +29%) 2. Skagen m2 (YTD +28%) 3. Vanguard US Opportunities (YTD +25%) Rode lantaarn: Er is niet echt een fonds dat me tegenviel, maar JPM Global Macro Opportunties had dit jaar het meest bescheiden rendement (YTD +0,4%)

