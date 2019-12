ABN AMRO « Terug naar discussie overzicht

Iedereen weet dat een financiële instelling zoals een grootbank als ABN-AMRO staat of valt bij het vertrouwen dat haar klanten in deze bank hebben..En als er één instelling is die dit als geen ander zou moeten weten, is dit de Nederlandse Staat wel. Zéker na 2008, toen zij gedwongen werd om ABN AMRO over te nemen voor vele miljarden belastinggeld na de mislukte overname poging van het Belgische Fortis.. 16.8 miljard euro's belastinggeld is voor ABN neergelegd in 2008Dan is het natuurlijk zeer jammer dat deze zelfde staat nu hard bezig is om ABN AMRO weer eigenhandig af te breken.. Ik wil verder voorop stellen dat de Nederlandse staat, de overheid voor mij één orgaan is. Dus ook het ministerie van financiën, de minister hiervan, maar ook het Openbaar Ministerie, het OM en de Nederlandsche Bank(DNB).. Het zijn allemaal ambtenaren in dienst van de staat. betaald door over de Nederlandse burger(ons) heven belastinggelden..Vanaf 2008 t/m 2015 was de Staat 100% eigenaar van ABN AMRO.In 2015 heeft zij omgerekend 44% aan eigendom op de Euronext geëmitteerd aan aandelen ABN AMRO. Nu heeft o.a. in die periode het OM een onderzoek ingesteld tegen o.a. ABN AMRO. Er zouden te weinig verdachte transacties gemeld zijn(alles is verdacht boven de € 10.000 als transactie, zowel chartaal geld als giraal geld) Ergo: er is volgens DNB (die de zaak weer aanhankelijk maakte bij het OM) misschien te weinig aan witwassen gedaan.. En nu loopt er een onderzoek bij het OM tegen ABN AMRO..Ik zeg: Overheid: stop hier per direct mee. Rond dit onderzoek binnen 2 weken. Of maximaal een maand af. Ik vind het ronduit schandalig en onbehoorlijk dat jullie als Overheid het risico durven te nemen om het vertrouwen in deze voor 56% in jullie eigen handen zijnde bank zo durven te schaden..! Ik weet wel dat men over de Trias politica kunnen beginnen. het scheiden van de machten uitvoerend en wetgevende enz. Maar tóch ik vind dat het Landsbelang en het niet omvallen van de gehele Nederlandse economie dan toch zwaarder wegen. En nog steeds kan door de Staat, de Overheid, het is toch één begrip, het vermoeden van belangenverstrengeling ook niet worden weggenomen in deze zaak(De slager(Overheid) keurt haar eigen vlees(ABN AMRO)Kijkende naar de toch wat tanende koers van ABN AMRO kun je nu al zeggen dat dit onderzoek van het OM, dat nu als toch als een zwaard van Damocles boven de bank is gehangen, al enige koersschade heeft veroorzaakt..Maar erger zijn de indirecte gevolgen op lange termijn die dit vertrouwen beschamende onderzoek met zich meebrengt.. ABN AMRO heeft 4 miljoen particuliere klanten met spaargeld en 500.000 zakelijke klanten die hun bedrijfsrekeningen hebben lopen bij deze bank..Stel nou dat die collectief het vertrouwen verliezen in ABN Amro en én massaal hun rekeningen opzeggen en verplaatsen na onderzoeken van het OM.. Uiteindelijk heb je maar een bepaald percentage nodig 15% die dit binnen een paar maanden doet. En de bank valt om!! Het onderlinge betalingsverkeer tussen particulieren in Nederland zal stoppen. Hetzelfde zal voor het zakelijke verkeer in Nederland gelden..Áls ABN AMRO en de NV Nederland hier nog van zal herstellen met vele honderden miljarden als schade. Dan zal er van de Bank weinig meer over zijn en kan zij opnieuw gered worden door de min. van financiën Hoekstra.. Met weer vele miljarden belastinggeld als schade..Waar het op neer zal komen is dat ABN nu het risico loopt om weggevaagd te worden door dit toch als falend te bestempelen overheidsbeleid. Met als risico dat er op zijn minst 23.000 banen verspeelt zullen worden.. dat er € 16.8 miljard aan geïnvesteerd belastinggeld verdampt in ABN AMRO. En dat er vele miljarden aan koersverlies kunnen worden bijgeboekt door onze grote pensioenfondsen zoals ABP die allemaal dik in ABN hebben geïnvesteerd.Ik kan niet uitleggen hoe hard werknemer, belasting betalende burger en belegger en pensionado getroffen zullen worden door dit dreigende omvallen van ABN AMRO..Als wij dit doemscenario niet uitgespeeld willen zien worden. Zeg ik Overheid: nogmaals. Onderneem actie en blaas deze bank eens niet op met jullie nu toch verkeerd uitzendende propaganda .. Op jullie eigen handelen is ook zeer veel aan te merken trouwens.. deze actie is ingegeven van wat politieke poppetjes die graag carrière willen maken, die zichzelf zo belangrijk vinden, zo graag op de cover van de Elzevier willen komen en bij Jinek willen aanschuiven als moraalridder.. ten koste van wat... zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt... deze FIU werkt samen met de banken zoals RABO bank en \ABN AMRO, ING om witwassen tegen te gaan. Waar de Overheid vele duizenden FTE eist van de banken om witwassen e.d. tegen te gaan, heeft zij slechts zelf 40 FTE op de FIU zitten..(zoals ook besproken bij RTL-Z bij het laatste gesprek met de min van Financiën Hoekstra afgelopen vrijdag, CEO RABO Bank bracht dit naar voren) Hoe geloofwaardig ben je dan als Overheid..Ik vind het persoonlijk zeer laakbaar dat je miljardeninvesteringen van de banken vraagt, die alles je op een presenteerblaadje laat aandragen.. En dan zelf totaal niet de capaciteit hebt om ook maar íets te doen met die informatie.. En dan maar de banken bekritiseren..Dus Overheid. En dan in het bijzonder Min van Financiële zalen Wobke Hoekstra: Doe wat! Onderneem actie voordat het vertrouwen in ABN AMRO helemaal is uitgehold. Stop het OM met deze dwaze actie op grond van Overwegend Staatsbelang. Of dwing het OM tot een versneld proces, maximaal binnen 2 maanden moet het onderzoek afgerond zijn..Het gaat hier om vele door de Staat geïnvesteerde miljarden belastinggeld. En het gaat om tienduizenden banen en het gaat in een worst case scenario om het omvallen van een systeembank in Nederland wegens gebrek aan vertrouwen door haar klanten. Met alle zeer gevaarlijke effecten van dien voor de gehele economie van heel Nederland.Toch geen kattenpis waar we over praten, lijkt me..Wat is dan de oplossing als de Staat wil vechten tegen witwassen en andere financiële malversaties? Stop eens(Vadertje Staat) om de banken als handlangers van de vijand te zien. Als de vijand.Zij kunnen er ook niets aan doen als er tussen de mand van appels er een paar rotte, witwassende exemplaren zitten..De banken honderden miljoenen kostende boetes geven zal niets maar dan ook niets uithalen. Daarnaast: Er zullen altijd fraudeurs proberen de zaak te belazeren. Bij welke bank dan ook. Hoe goed de opsporings- en beveiligingsmaatregelen ook zullen zijn..Dus zie de banken niet als de vijand die je moet beboeten, beste Overheid endan met name MinFin Hoekstra.. je hebt de verkeerden te pakken.. Maar zie hen als poortwachters waar je mee kunt samenwerken om iets goeds neer te zetten. Stel met alle vier de grootbanken: Rabobank, ABN AMRO, ING en SNS bank een convenant op waarin je met elkaar redelijke afspraken maakt die houdbaar en haalbaar zijn om witwassen aan te pakken.